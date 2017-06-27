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﻿中年婦銅鑼灣街頭「求包養」

2017-06-27 列印
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　　網上近日流傳一段疑為內地中年女子在銅鑼灣街頭舉牌「求包養」片段！該短片由網民Ng John前日上載至facebook群組「巴打絲打 facebook Club」，片中女子貌似五、六十歲，以一身清涼夏日裝束，束起馬尾，站在熙來攘往的希慎廣場啓超道入口，舉起寫上簡體字「尋求好心人包養」的紙牌，相當引人注目。上載短片的網民稱「佢都幾有恒心」。
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