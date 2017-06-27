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﻿「光影匯演」每晚六時耀維港

2017-06-27 列印
　　為慶祝香港回歸祖國二十周年，信和集團旗下多個臨海項目包括尖沙咀中心、中港城及信和廣場等有幕牆燈飾。建築物外牆配置多個由變色LED圓點燈組成的巨型多媒體，即日起至下月二十一日，每晚六時至十一時演出「光影匯演耀維港」，為香港美麗的夜景增添喜慶。
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