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﻿20港鐵列車 玻璃遭惡意刮花

2017-06-27 列印
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        港鐵柴灣車廠發生刑事毀壞案，職員昨早上在車廠內巡查時，發現有二十部列車的駕駛室位置玻璃有刮花痕，疑遭人潛入惡意破壞報警。警方調查後列刑事毀壞處理，暫無人被捕。港鐵發言人稱，有關花痕不影響列車駕駛及行車安全。

        現場為盛泰道七十號港鐵柴灣車廠，昨早上十一時，一名姓黃（五十七歲）港鐵職員報案，指在車廠巡邏後，先後發現共有二十架列車的車頭駕駛室玻璃有被人惡意刮花痕跡。據悉，每處花痕約面積十五厘米乘十五厘米。於是報警求助。

　　警員到場調查後，將案件列刑事毀壞處理，交由東區刑事調查隊第四隊跟進，暫時未有人被捕。稍後會翻看閉路電視追緝歹徒及調查其動機。

　　港鐵表示，近日港鐵職員進行列車例行檢查時，發現個別港島線列車駕駛室玻璃上有花痕，港鐵已報警及交警方調查及處理，港鐵會配合警方調查。
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