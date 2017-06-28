﻿習近平明抵港 警嚴防恐襲 會展一帶高度戒備 灣仔設保安區

香港回歸祖國二十周年，國家主席習近平明天抵港，展開三天訪問行程。警方評估後，認為習近平面對恐襲的風險「頗高」，在灣仔北設置的「保安區」範圍會較以往類似行動為大，交通改道及封路範圍亦較多。消息指，習近平到訪之處前兩小時會被列為有限度管制的「保安區」，他到場前半小時區內「完全清場」，嚴防任何襲擊。



大批警員昨日繼續在灣仔一帶放置巨型水馬，警方重點搜查隊聯同機電署及路政署檢查每個交通燈裝置。隸屬重點搜查隊的「密閉空間搜查小隊」穿全套保護衣配備氧氣樽，到會展旁的地盤密封地帶進行安檢，水警則在會展對開海面巡邏。消息指，警方沒有收到直接威脅習近平的情報，但評估他今次訪港行程，認為恐襲風險水平「頗高」，與早前巴基斯坦總理訪港同級，又指刑事情報科未來數天會密切留意部份激進團體的舉動。



出入會展須接受檢查



警務處助理處長（行動）鄭耀武表示，警方在灣仔北設立的「保安區」範圍將比過往類似行動為大，須封閉或改道路段亦較以往多，希望市民諒解和支持。鄭耀武稱，「保安區」的範圍及大小須視乎目前仍持續進行的風險評估，故詳情不便透露。



他指，明日凌晨至周六中午期間將封閉會議道以北會展中心半島一帶，出入人士及車輛要接受檢查，並相信在習近平訪港期間，金鐘和灣仔北一帶交通會相當擠塞，呼籲市民如非必要，切勿前往。民航處明日早上九時至周六下午六時在維港上空設為臨時禁飛區，呼籲市民切勿在該處使用航拍機，否則觸犯法例。



警籲市民勿使用航拍機



據悉，「保安區」內設有「採訪區」，區外則有「示威區」。習近平到場前兩小時，「保安區」會作有限度管制；在習近平到場前半小時，「保安區」會完全清場，傳媒只能留在「採訪區」；當習近平到場前約五分鐘，所有人都不能移動；待他進場後約五至十分鐘才解封。消息指，「保安區可變大，可變細，會移動」，例如當車隊經過青馬大橋時，大橋就會變成保安區。



鄭續稱，警方暫時收到九項計劃在灣仔北舉行集會的申請，強調尊重集會權利，有需要時會設置遞交請願信的區域。至於示威區的遠近，他指會視乎保安要求：「與示威人士能否見到主席，不是太相關。」此外，七‧一晚上八時將有煙花匯演，港島區交通部警司朱基健指，當晚七時會分階段封路，灣仔北一帶將封閉博覽道中及東、港灣道等，他呼籲駕駛人士屆時切勿在高速公路上停車或慢駛。