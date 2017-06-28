﻿劃共用通道 試行五月 單車館公園終准踩單車

將軍澳香港單車館公園於一四年落成後，不准市民踩單車，引起不滿。當區區議員要求康文署在園內劃出單車徑，雙方近月多番商討後，署方終順應民情，願意推行半年試驗計劃，在園內加設單車園地和單車共用通道，並視乎成效，將於明年三月起正式推行，屆時有望成為康文署首個允許踩單車的公園。



位於將軍澳寶康路的香港單車館公園，內設單車館，公園名稱有「單車」二字，但園內不設單車徑，屬康文署管轄，署方根據《公眾衞生及市政條例》，不准遊人在公園範圍內踩單車，惟公園另一方面又提供出租單車服務，意味市民須先將單車推離公園再踩，遭到居民非議。



西貢區區議員范國威表示，香港單車館公園處於坑口及尚德之間，是居民往來兩地必經之路，惟市民如踩單車，則要在公園外圍兜大圈。當區區議會一直有向康文署反映意見，約三個月前向署方遞信，並與規劃人員、地區經理開會，最後康文署讓步，會在今年九月至明年二月期間推行試驗計劃，在香港單車館公園和將軍澳運動場之間，設置單車園地和單車共用通道，分開單車人士及行人。如成效不錯，將於明年三年起正式推行。



市民：禁踩車擾民



記者昨傍晚前往公園，發現尚有數名市民在內踩單車，其中包括小孩。家住觀塘的蔡太，昨特意到公園為其七歲女兒租單車，她認為公園範圍內禁止踩單車甚為擾民，理應要放寬，「單車館無理由唔畀踩。」她康文署推行試驗計劃表示絕對歡迎。



手抱孫兒的許先生，則不滿意有人在公園內踩單車，他認為署方應清楚界定容許踩單車的範圍，否則如他這樣抱着嬰兒的老人家，有機會遭單車撞倒。若署方能清晰規限踩單車的地點、時間，他不會介意。