﻿若知CIK有機會感染細菌 DR事主︰佢畀錢我都唔做

DR醫學美容集團誤殺案昨續審，事故中造成一定程度永久傷殘的事主憶述，進行注射療程後感到「心翳住，頭有啲暈暈地嘅感覺」，翌日便送往律敦治醫院深切治療部，當時雙腳麻痺，腳趾「燒到黑晒」，直到現時「隻腳好重，好似打咗麻醉針咁」，強調若知悉CIK療程有機會感染細菌，「佢畀錢我都唔做」。



在國際學校任職清潔工、月入七千元的六十二歲黃鳳群指，○九年在美食博覽認識DR集團，其後約一個月至四十天光顧一次美容及通淋巴療程。她憶述一二年八月有男職員向她推介CIK療程，「打呢個CIK會提升免疫力，同埋十八萬幾，打就比一半嘅價錢，係得你一個㗎」，曾接受脾臟切除手術、有濕疹問題的她獲告知療程可令「免疫力提升，濕疹會改善」，遂支付約七萬元接受療程。



她於九月十二日抽血時簽署「CIK注射須知」，並簽署一份須為療程不良反應負責的文件。至十月三日接受輸入血液製品，當輸注約三分二時已感到「心翳住，頭有啲暈暈地嘅感覺」，完成輸注後便向麥醫生表示不適，麥解釋「係有啲咁嘅情況，但唔係好大問題」，着她先休息片刻。



「對腳好熱似發燒」



至凌晨回家後除了頭暈和心翳，「對腳好熱，熱到好似發燒」，最後被送往律敦治醫院救治。留醫四十天期間需接受物理治療，指當時雙腳麻痹，腳趾「燒到黑晒」，直到現時「隻腳好重，好似打咗麻醉針咁」。黃表示，若知悉CIK只屬實驗性質是不會接受療程，又指若牽涉細菌感染，「佢畀錢我都唔做」。



三被告依次為六十二歲的DR集團負責人周向榮、三十二歲實驗室技術員陳冠忠及三十五歲西醫麥允齡，各否認一項誤殺罪名。