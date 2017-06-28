﻿馮煒光將開設公關公司

「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」指，作為特別委任人員的馮煒光由七月一日起，將出任自設的公關顧問公司董事總經理，並在報紙撰寫專欄。委員會建議，馮在離職一年內從事有關工作時，要遵守若干規限，包括不得參與有關政府事宜的游說工作、不得在其文章內發表包含與他作為新聞統籌專員期間任何相關而可能令政府尷尬的內容等。
至於高永文和陸恭蕙則分別轉為私人執業醫生和科大兼任教授，委員會認為兩人在離職後擬擔任的工作，在遵循有關規限後均不會構成潛在利益衝突，亦不預期會引起負面公眾反應或觀感。
香港回歸祖國二十周年，國家主席習近平明天抵港，展開三天訪問行程。警方評估後，認為習近平面對恐襲的風險「頗高」，在灣仔北設置的「保安區」範圍會較以往類似行動為大，交通改道及封路範圍亦較多。消息指，習近平...
2017-06-28
國務院總理李克強表示，近年全球經濟增長低微，惟中國經濟保持平穩增長，全賴消費支持，他有信心今年經濟可達標，不會硬着陸，並承諾中國會繼續開放市場，所有外資利潤均可自由進出。 第十一屆夏季達沃斯論壇昨日在大連揭幕，李克強致辭時表示，今年中國經濟持續朝穩中向好趨勢發展，首季度經濟增長為百分之六點九，結構和效益明顯改善，相信第二季會保持一季度繼續趨勢。 他指，當前世界經濟復甦動力不足，反全球化聲音不斷，地緣政治風險上升，但有信心中國經濟可保持中高速增長，不會硬着陸；中國亦加快推動經濟升級轉型，增強內生動力。 面對經濟下行壓力，李克強強調，中國沒有採取「大水漫灌」式強刺激，...
2017-06-28
美國洛杉磯日前舉行一場迪士尼藏品拍賣會，其中一幅由華特迪士尼與藝術家赫布萊曼在一九五三年共同創作，吸引投資者注資的加州迪士尼樂園概念地圖，以七十萬八千美元（約五百五十二萬二千港元）成交，創迪士尼樂園地圖歷來最高成交價紀錄。該幅地是華特迪士尼二人僅花四十八小時繪成，內裏畫有睡公主城堡、古老馬車、明日世界等，呈現出迪士尼樂園雛型。該地圖由猶他州迪士尼紀念品收藏家克拉克珍藏逾四十年，他希望地圖他朝可回歸華特迪士尼公司。
2017-06-28
新界西洋房叫價進取，加上加息陰霾籠罩，買家望而卻步，極少還價，令區內洋房於6月份交投淡靜。其中於上月仍錄雙位數成交量的錦綉花園，於本月至今暫錄4宗成交。另外，加州花園及一向交投疏落的碧豪苑亦僅各錄1宗...
2017-06-28
細價股昨日爆發股災，逾10隻股份跌幅超過50%，其中的中國集成（1027）和漢華專業服務（8193）更大插逾90%。而且當中大部份股份均為David Webb評為「50隻不能買的港股」，以及是本月初遭證監會勒令停牌的隆成金融（1225）旗下貝格隆證券均有持倉，首11隻跌幅最大的細價股，單日合共蒸發市值逾400億元。 漢華專業及美捷滙（1389）率先被洗倉，漢華專業開市前公佈去年虧損擴大至1.2億元，開市已跌17%，其後在昨日早上11時許狂瀉93%，收報6.4仙，傳為追孖展不果而即時洗倉。至於漢華持有2.12%的匯隆控股（8021）；持有0.69%的美捷匯，以及持有中...
2017-06-28
洲際國家盃進入白熱化階段，四支世界排名最高的球隊順利躋身淘汰賽，今晚四強先有葡萄牙硬撼智利，明晚就有德國火併墨西哥。最強鬥最強，瞄準周日深夜決賽爭王。萬勿錯過！ 王牌打頭陣 防守均「細」戰 葡萄牙和智利分別有王牌射手C朗拿度和阿歷斯山齊士領銜攻堅，但兩軍今晚於俄羅斯相遇，防線反而成為焦點。兩隊在三輪分組賽同樣只失兩球，當中智利悉數開出入球細盤，今仗彼此料可箝制對方的攻擊核心，可追捧入球細。 C朗山神眾矢之的 阿歷斯山齊士三輪分組賽入一球，智利在這三仗中亦只收錄四球，該隊能夠以B組次名晉級四強，關鍵就是靠期間僅失兩球的穩健防線。智利守將干沙路查拉矢言今仗有信心凍結於A組入...
2017-06-28
由遊戲人生與香港撒瑪利亞防止自殺會及教育無邊界合作的《首屆全港校際棋盤遊戲大賽》，即將於7月1日（六）舉行，當中四款棋《Quixo你推我擠》、《Pylos埃及王》、《Quoridor步步為營》和《Qu...
2017-06-28
外形硬朗的向佐，因為熱愛功夫所以操得一副健碩身材，在機緣巧合下認識同是熱愛功夫的日本設計大師山本耀司，對方更邀他擔任巴黎時裝周的模特兒，能與偶像合作大為興奮，由於機會難求，即使巴黎受恐襲威脅，向佐也誓...
2017-06-28
特首梁振英為兌現選舉承諾，早前經行政會議同意，就強積金與長服金及遣散費對沖的安排，提出取消機制方案，為解決這個爭議議題，提供一個起步點。當然，要勞資雙方接受，並不容易，但有起點好過全無方向而陷於死局，現在勞資雙方須互讓互諒，才能早日找到終極取消安排，否則各不相讓，只會曠日持久，打工仔不能享受好處，資方也不能改善與勞方關係。 現時僱員退休或遭遣散，僱主所供的強積金，可以用來抵消須向僱員支付的長服金和遣散費，十五年來被對沖的強積金供款超過三百億元，單是去年就超過三十億，一些極端例子顯示有僱員被「沖」掉了九成，數額可以高達以萬元計。 這個機制令打工仔退休時怨聲載道。數日前行政會議...
2017-06-28
對於處女馬不宜博W之說，筆者一直甚有保留，因為一匹馬不出頭，可以有很多原因，可能是遲熟，也有可能只是未找對門路。 第二場四班一六五○米。「金多多」是愛爾蘭自購馬，來港三季跑了廿七場未勝，根據一般標準，已算是老處女馬了。但留意到其外公是「沙鞍井」，除了或偏向遲熟之外，其母服役時兩勝二千米，此駒很有可能是匹成熟較遲的中長途馬，況且本身早段速度慢，跑短途也較蝕章。因此，近兩季集中跑短途而未能出頭，似乎不宜太作準了。 上季「金多多」在孫達志手上時，從未跑千四米以上途程，累積減了廿分，今季初轉到沈廄後，得以在六十二分起步，而接手的沈集成似乎也認為牠並非短途馬，所以熱身兩仗後，即強配莫...
2017-06-28