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﻿馮煒光將開設公關公司

2017-06-28 列印
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  政府換屆在即，離任主要官員去向令人關注。本身為骨科專科醫生的食物及衞生局局長高永文將會重操故業；環境局副局長陸恭蕙則投身大學工作，而新聞統籌專員馮煒光（見圖）將開設公關顧問公司。

　　「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」指，作為特別委任人員的馮煒光由七月一日起，將出任自設的公關顧問公司董事總經理，並在報紙撰寫專欄。委員會建議，馮在離職一年內從事有關工作時，要遵守若干規限，包括不得參與有關政府事宜的游說工作、不得在其文章內發表包含與他作為新聞統籌專員期間任何相關而可能令政府尷尬的內容等。

　　至於高永文和陸恭蕙則分別轉為私人執業醫生和科大兼任教授，委員會認為兩人在離職後擬擔任的工作，在遵循有關規限後均不會構成潛在利益衝突，亦不預期會引起負面公眾反應或觀感。
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