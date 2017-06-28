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﻿廣深港高鐵香港段 料2018建成

2017-06-28 列印
　　內地交通運輸部新聞發言人吳春耕昨表示，廣深港高鐵廣深段已建成通車，香港段預計明年建成。廣深港高鐵香港段全長二十六公里，列車將由西九龍總站開出，總站總樓面面積約為三十八萬平方米，是世界上最大的地下高速鐵路車站之一。

　　吳春耕又指，京港澳高速公路、深港西部通道、深圳東部過境高速公路及港珠澳大橋等，四條連接香港的公路即將陸續通車，香港港口與珠三角地區港口合資合作，拓展了港口發展空間，優化了港口資源結構和航線配置，提升綜合競爭力。
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