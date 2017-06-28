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﻿餐廳三年五度遭爆竊

2017-06-28 列印
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　　大埔一間餐廳，昨日發生三年來第五次遭賊人光顧爆竊。昨凌晨零時許，安慈路一間餐廳，昨凌晨零時許，有途人路經餐廳門外，發現該餐廳其中一扇落地玻璃毀爛，碎片連同防盜感應器散在地上；同時見一名戴帽及口罩可疑男子在店內疑搜掠報警。警員到場賊人已逃去，通知五十四歲姓黃女負責人折返點算，證實收銀機內五百元被掠去。在一四年及一五年，餐廳曾四次遭爆竊，共損失約九千元，警方調查後共拘捕兩幫共四名涉案本地及內地男子。
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