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﻿回歸20年多FUN——各區上演精采節目

2017-06-28 列印
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　　回歸二十周年盛事，各區都有精采節目上演！香港文化博物館由明天開始，會有最新的「八代帝居 ─ 故宮養心殿文物展」，而香港歷史博物館的「萬壽載德－清宮帝后誕辰慶典 」展覽，就由本周日開放參觀。另外，元朗文協童聲合唱團將會在七月二十二日舉辦音樂會，二百多個小朋友將會載歌載舞賀回歸！

　　「故宮養心殿文物展」將展出養心殿中二百多件最具代表性展品，包括殿內文物、陳設等皇室用器，將養心殿在清朝歷史的地位和意義重現眼前。而歷史博物館的「清宮帝后誕辰慶典」展，就會透過二百一十組慶祝萬壽的珍貴文物，介紹清宮萬壽盛典的禮儀制度，以及中國古代豐富的祝壽文化。

　　另外，元朗文協童聲合唱團（圖）將在元朗劇院舉辦音樂會，同賀回歸！七月下旬的音樂會中，二百五十多人合唱團上台，加上現任合唱團成員的家長，以及不同年代曾參與的團員，將同台大合唱，由中國民謠，到拉丁文聖詩，以至流行歌曲如「獅子山下」等。

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