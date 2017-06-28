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﻿沙田三車連環相撞14傷

2017-06-28 列印
■一輛專線小巴沿沙田鄉事會路駛往港鐵沙田站方向收掣不及，失控撞上前方小巴。
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　　沙田發生三車相撞意外，釀十四人受傷。昨早八時許，一名五十四歲姓李女司機，駕駛一輛專線小巴沿沙田鄉事會路駛往港鐵沙田站方向，惟至鄉事會路及沙田車站交界時，前方一輛新界的士及一輛專線小巴因應路面情況收慢，李收掣不及，失控撞上前方小巴，再將之推前撞向的士。

　　意外中，李及另一名六十二歲姓李男小巴司機分別腳及頸受傷，兩輛小巴上合共有六男六女乘客（十六至六十四歲）亦受輕傷，六十三歲姓馬的士司機則沒有受傷。消防及救護員到場，將傷者送往威爾斯親王醫院，治療後各傷者並無大礙。

　　三名司機事後均通過酒精呼氣測試，其中肇事女小巴司機由救護員送上救護車時，不慎絆倒，並一度情緒激動痛哭。警方事後拖走三肇事車輛調查意外原因。
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