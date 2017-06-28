美股中段跌11點
習近平明抵港 警嚴防恐襲 會展一帶高度戒備 灣仔設保安區
香港回歸祖國二十周年，國家主席習近平明天抵港，展開三天訪問行程。警方評估後，認為習近平面對恐襲的風險「頗高」，在灣仔北設置的「保安區」範圍會較以往類似行動為大，交通改道及封路範圍亦較多。消息指，習近平...
2017-06-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
消費支持 不硬着陸 李克強有信心經濟達標
國務院總理李克強表示，近年全球經濟增長低微，惟中國經濟保持平穩增長，全賴消費支持，他有信心今年經濟可達標，不會硬着陸，並承諾中國會繼續開放市場，所有外資利潤均可自由進出。 第十一屆夏季達沃斯論壇昨日在大連揭幕，李克強致辭時表示，今年中國經濟持續朝穩中向好趨勢發展，首季度經濟增長為百分之六點九，結構和效益明顯改善，相信第二季會保持一季度繼續趨勢。 他指，當前世界經濟復甦動力不足，反全球化聲音不斷，地緣政治風險上升，但有信心中國經濟可保持中高速增長，不會硬着陸；中國亦加快推動經濟升級轉型，增強內生動力。 面對經濟下行壓力，李克強強調，中國沒有採取「大水漫灌」式強刺激，...
2017-06-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
加州迪園概念圖 550萬賣出
美國洛杉磯日前舉行一場迪士尼藏品拍賣會，其中一幅由華特迪士尼與藝術家赫布萊曼在一九五三年共同創作，吸引投資者注資的加州迪士尼樂園概念地圖，以七十萬八千美元（約五百五十二萬二千港元）成交，創迪士尼樂園地圖歷來最高成交價紀錄。該幅地是華特迪士尼二人僅花四十八小時繪成，內裏畫有睡公主城堡、古老馬車、明日世界等，呈現出迪士尼樂園雛型。該地圖由猶他州迪士尼紀念品收藏家克拉克珍藏逾四十年，他希望地圖他朝可回歸華特迪士尼公司。
2017-06-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
加息陰霾籠罩 新界西豪宅叫價進取買賣拉鋸
新界西洋房叫價進取，加上加息陰霾籠罩，買家望而卻步，極少還價，令區內洋房於6月份交投淡靜。其中於上月仍錄雙位數成交量的錦綉花園，於本月至今暫錄4宗成交。另外，加州花園及一向交投疏落的碧豪苑亦僅各錄1宗...
2017-06-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
集成插94%聯旺瀉89% 細價股爆災 市值蒸發400億
細價股昨日爆發股災，逾10隻股份跌幅超過50%，其中的中國集成（1027）和漢華專業服務（8193）更大插逾90%。而且當中大部份股份均為David Webb評為「50隻不能買的港股」，以及是本月初遭證監會勒令停牌的隆成金融（1225）旗下貝格隆證券均有持倉，首11隻跌幅最大的細價股，單日合共蒸發市值逾400億元。 漢華專業及美捷滙（1389）率先被洗倉，漢華專業開市前公佈去年虧損擴大至1.2億元，開市已跌17%，其後在昨日早上11時許狂瀉93%，收報6.4仙，傳為追孖展不果而即時洗倉。至於漢華持有2.12%的匯隆控股（8021）；持有0.69%的美捷匯，以及持有中...
2017-06-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
洲際盃四強戰
洲際國家盃進入白熱化階段，四支世界排名最高的球隊順利躋身淘汰賽，今晚四強先有葡萄牙硬撼智利，明晚就有德國火併墨西哥。最強鬥最強，瞄準周日深夜決賽爭王。萬勿錯過！ 王牌打頭陣 防守均「細」戰 葡萄牙和智利分別有王牌射手C朗拿度和阿歷斯山齊士領銜攻堅，但兩軍今晚於俄羅斯相遇，防線反而成為焦點。兩隊在三輪分組賽同樣只失兩球，當中智利悉數開出入球細盤，今仗彼此料可箝制對方的攻擊核心，可追捧入球細。 C朗山神眾矢之的 阿歷斯山齊士三輪分組賽入一球，智利在這三仗中亦只收錄四球，該隊能夠以B組次名晉級四強，關鍵就是靠期間僅失兩球的穩健防線。智利守將干沙路查拉矢言今仗有信心凍結於A組入...
2017-06-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
智趣棋局寓學於樂
由遊戲人生與香港撒瑪利亞防止自殺會及教育無邊界合作的《首屆全港校際棋盤遊戲大賽》，即將於7月1日（六）舉行，當中四款棋《Quixo你推我擠》、《Pylos埃及王》、《Quoridor步步為營》和《Qu...
2017-06-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
與山本耀司惺惺相惜 向佐冒恐襲威脅 巴黎行騷
外形硬朗的向佐，因為熱愛功夫所以操得一副健碩身材，在機緣巧合下認識同是熱愛功夫的日本設計大師山本耀司，對方更邀他擔任巴黎時裝周的模特兒，能與偶像合作大為興奮，由於機會難求，即使巴黎受恐襲威脅，向佐也誓...
2017-06-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——強積金對沖硬纏難解死局
特首梁振英為兌現選舉承諾，早前經行政會議同意，就強積金與長服金及遣散費對沖的安排，提出取消機制方案，為解決這個爭議議題，提供一個起步點。當然，要勞資雙方接受，並不容易，但有起點好過全無方向而陷於死局，現在勞資雙方須互讓互諒，才能早日找到終極取消安排，否則各不相讓，只會曠日持久，打工仔不能享受好處，資方也不能改善與勞方關係。 現時僱員退休或遭遣散，僱主所供的強積金，可以用來抵消須向僱員支付的長服金和遣散費，十五年來被對沖的強積金供款超過三百億元，單是去年就超過三十億，一些極端例子顯示有僱員被「沖」掉了九成，數額可以高達以萬元計。 這個機制令打工仔退休時怨聲載道。數日前行政會議...
2017-06-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——金多多 撥亂反正
對於處女馬不宜博W之說，筆者一直甚有保留，因為一匹馬不出頭，可以有很多原因，可能是遲熟，也有可能只是未找對門路。 第二場四班一六五○米。「金多多」是愛爾蘭自購馬，來港三季跑了廿七場未勝，根據一般標準，已算是老處女馬了。但留意到其外公是「沙鞍井」，除了或偏向遲熟之外，其母服役時兩勝二千米，此駒很有可能是匹成熟較遲的中長途馬，況且本身早段速度慢，跑短途也較蝕章。因此，近兩季集中跑短途而未能出頭，似乎不宜太作準了。 上季「金多多」在孫達志手上時，從未跑千四米以上途程，累積減了廿分，今季初轉到沈廄後，得以在六十二分起步，而接手的沈集成似乎也認為牠並非短途馬，所以熱身兩仗後，即強配莫...
2017-06-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6