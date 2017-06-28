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﻿美股中段跌11點

2017-06-28 列印
　　美國周二股市走軟，杜指中段報二一三九八點，跌十一點；納指則報六二○三點，跌四十四點。滙控美國預託證券價格中段見六十八點九二港元，升零點七二港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點二一港元，升零點二一港元。
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