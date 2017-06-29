﻿三太空人來港賀回歸 楊利偉：港人也能征空

香港回歸二十周年，中央高度重視，國家主席習近平伉儷今天來港，訪問三天。中國三位太空人已到港，昨天與中小學生交流。中國首位太空人楊利偉勉勵同學努力，希望將來中港兩地太空人可以「一起仰望星空，放飛夢想」。



三位航天員楊利偉、景海鵬及陳冬昨與中小學生分享航天經歷。楊利偉指，由太空看地球，非常漂亮。他說中國二○二○年會完成組建太空空間站，計劃培養兩岸三地年輕人成為航天員。他勉勵同學要努力，希望將來可以一起仰望星空，建設國家航天事業。



由香港學生設計的三個太空實驗，曾被安排在天宮二號進行。景海鵬及陳冬公開其中一項蠶蟲在太空吐絲的片段，見證「蠶寶寶」在無重狀態下吐絲，景海鵬指蠶絲已被送返地球，研究其韌性。