﻿三太空人來港賀回歸 楊利偉：港人也能征空

三位航天員楊利偉、景海鵬及陳冬昨與中小學生分享航天經歷。楊利偉指，由太空看地球，非常漂亮。他說中國二○二○年會完成組建太空空間站，計劃培養兩岸三地年輕人成為航天員。他勉勵同學要努力，希望將來可以一起仰望星空，建設國家航天事業。
由香港學生設計的三個太空實驗，曾被安排在天宮二號進行。景海鵬及陳冬公開其中一項蠶蟲在太空吐絲的片段，見證「蠶寶寶」在無重狀態下吐絲，景海鵬指蠶絲已被送返地球，研究其韌性。
香港回歸二十周年，中央高度重視，國家主席習近平伉儷今天來港，訪問三天。中國三位太空人已到港，昨天與中小學生交流。中國首位太空人楊利偉勉勵同學努力，希望將來中港兩地太空人可以「一起仰望星空，放飛夢想」。...
2017-06-29
中國國家男子乒乓球隊三名主力馬龍、許昕及樊振東，日前因不滿總教練劉國梁調任中國乒乓球協會副主席而集體棄賽。劉國梁前晚深夜發表聲明，稱儘管自己對棄賽一事不知情，卻有不可推卸的責任，並向球迷致歉。中國體育...
2017-06-29
再有電腦勒索軟件肆虐，勒索軟件Petrwrap利用微軟視窗操作系統漏洞，入侵歐美多國電腦系統，勒索價值三百美元比特幣，當中以烏克蘭情況最嚴重，政府部門、銀行等系統癱瘓。 烏克蘭是今輪電子襲擊重災區，電網、政府部門、銀行、跨國公司等電腦系統受病毒感染；切爾諾貝爾核電廠系統無法運作，需要動用人手取代感應器去監察輻射量。 美英法德等歐美國家亦遇襲，受影響範圍包括美國默沙東藥廠、全球第二大食品公司億滋國際、國際法律事務所DLA Piper、吉百利朱古力塔斯曼尼亞廠房、印度孟買貨櫃港等。 國際刑警表示，正密切留意事態發展，並與成員國保持聯絡。電腦保安專家指，暫時未知道Petr...
2017-06-29
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣11座高層F室，面積約為531方呎，兩房間隔，望部份海景，成交價約588萬元，呎價約為11073元，買家為一名外區...
2017-06-29
美股繼日前大跌後，今晨大幅回升。大市在金融股和科技股帶動下向上，油價回升，亦利好能源股表現。截至今晨四時，杜指收報21454點，升143點。另外，聯儲局主席耶倫周二發表演說，有信心地指金融系統已作出的改善，足以讓她確信有生之年不會再出現另一場金融危機。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21454點，升143點；納斯達克指數報6236點，升2點。滙控（005）美國預託證價格報69.61港元，較香港收市價升1.11港元；中移動（941）美國預託證價格報83.33港元，較香港收市價升0.43港元。 全美房地產代理協會公佈，美國5月份待完成的二手樓銷售指數按月跌0.8%，遜於...
2017-06-29
今年洲際國家盃與U21歐洲國家盃同期進行，德國主帥路維為視察新人但不影響兩軍成績，決定保留四名有大國腳經驗的球員留在小黑鷹，而七名適齡新星則隨自己出戰洲際盃。路維此舉雙贏在望，黑鷹今晚將力仗爭入洲際盃決賽，而小黑鷹在周二U21歐國盃四強與英格蘭激戰百二分鐘和2:2，互射十二碼勝4:3晉級。 為了試驗新人，路維安排迪姆華拿、安利簡恩、甘美治等七名適齡出戰U21歐國盃的球員出戰洲際盃，各人均交出好表現領軍躋身四強，今晚將於俄羅斯索契與墨西哥爭入決賽。 同時，基拿比、麥斯美艾洛特、麥斯美亞及恩歷克謝赫特四名擁有大國腳經驗的球員，就被安排留在小黑鷹成為三線主力。結果球隊周二...
2017-06-29
近期走勢大勇的韓國起亞（Kia），今天在港推出新一代Morning小車，內外包裝更精緻，配合全新GT-Line跑格包裝，相信不難再次成為本地熱賣入門小車。 文：彭志揚 圖：William ...
2017-06-29
34歲的蔡卓妍（阿Sa）兩年前跟陳偉霆分手，昨有報道指阿Sa今年四月秘密撻着連詩雅舊愛、年約30多歲的百億麻將館太子爺石恆聰（Anthony）。正值熱戀情的阿Sa更連續兩晚往男友價值3億的畢架山豪宅過...
2017-06-29
後天是七月一日，是香港回歸祖國二十周年大日子，中央高度重視，國家主席習近平伉儷今天來港，展開為期三天的訪問，見證這個重要時刻，並與各界人士會面交流，巡視香港的最新發展。香港在過去二十年經歷不少考驗，也被政治紛爭拖慢，但憑着港人的拼搏精神，在經濟、民生、基建規劃、勞工等各方面，仍有一定進展，尚可向中央交到成績表。 回顧一九九七年至二○一七年，香港經歷亞洲金融風暴、沙士、政制爭拗等重大事件，但並沒有打擊香港人努力建設家園的決心。經濟方面，本港去年生產總值達二萬四千九百一十億港元，較一九九七年增加近一倍，財政儲備升至九千三百六十億港元的歷史高位，相等於二十四個月政府開支，即使發達...
2017-06-29
昨晚潘頓手風大順，先憑「進綵」食頭胡，之後再贏「風采」及「運來寶寶」，另加兩席位置，於第七場後已成為騎師王，而季內頭馬已達一○二W。至於潘明輝亦繼續有表現，憑「盈豐駿駒」及「澤心星」起孖，尚欠一W便升...
2017-06-29