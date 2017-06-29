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﻿差呢一步入大學：DSE放榜最後策略部署

2017-06-29 列印
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香港中學文憑試（DSE）放榜在即，JUPAS課程改選相信是考生和家長們最擔心的一環。想穩入最理想大學學科，必須了解今年DSE成績形勢，掌握最重要的選科資訊，爭取最大優勢策略性地選科。請情請登入https://goo.gl/68XiP4
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