﻿特警維港預先安檢 習近平伉儷今抵港訪西九

國家主席習近平及夫人彭麗媛今日來港，展開三天訪問行程。據悉，習近平今日中午抵港後會在機場發表講話，其後參觀西九文化區，再到灣仔會展與現屆主要官員會面，晚上前往禮賓府出席特首梁振英所設的晚宴。警方昨午派出飛虎隊的「水鬼隊」在西九對開的維港搜查，「高空搜查隊」則到會展頂層的簷篷外檢查，高度戒備。



消息指，習近平與彭麗媛乘坐的專機於今日中午約十二時抵港，習近平會在機場發表講話，展開訪港行程，首站到西九文化區視察，之後前往灣仔會展與現屆主要官員會面。彭麗媛將探訪九龍塘一間幼稚園。二人晚上前往禮賓府，出席梁振英所設的晚宴。



為確保所有活動能順利，警方昨午派出飛虎隊的「水鬼隊」在西九文化區對出海面搜查，數名蛙人一度潛入海中，搜查有沒有可疑物品，現場有水警輪巡邏。警方「高空搜查隊」亦奉命出動，隊員全副裝備游繩到會展頂層外的簷篷，以及到天台搜索。



明檢閱駐港解放軍 出席慶祝晚會



消息指，習近平明日將到石崗軍營出席駐港部隊慶祝進駐二十周年活動，並會檢閱解放軍駐港部隊，之後如時間許可，會前往旁邊的八鄉少年警訊活動中心，與青年對話；彭麗媛則會探訪港島區一間護老院。明午，習近平將在會展與政商界人士會面，之後在酒店出席特區政府晚宴，再出席慶祝特區成立二十周年文藝晚會。



離港前視察港珠澳大橋



回歸二十周年當日，習近平將出席新一屆政府主要官員就職典禮，並會為新班子監誓，然後會見新班子主要官員。離港前，習近平會在林鄭月娥陪同下，視察港珠澳大橋。



此外，警方今日凌晨零時至周六中午十二時，封閉灣仔會議道以北部份道路，所有出入的人和車輛均要接受保安檢查，萬麗海景酒店外的多個巴士站將要臨時封閉到周六，附近多個地盤亦已停工。而今日早上九時至周六傍晚，港島北至九龍半島一帶會列為臨時禁飛區。