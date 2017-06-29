財政司司長陳茂波在儀式後指，兩地簽署CEPA互認協議，今天剛好為第十四周年，相信簽署可促進更多香港企業到內地發展及享受服務貿易自由化地位。
港府與商務部簽定 CEPA兩份新協議
財政司司長陳茂波在儀式後指，兩地簽署CEPA互認協議，今天剛好為第十四周年，相信簽署可促進更多香港企業到內地發展及享受服務貿易自由化地位。
三太空人來港賀回歸 楊利偉：港人也能征空
香港回歸二十周年，中央高度重視，國家主席習近平伉儷今天來港，訪問三天。中國三位太空人已到港，昨天與中小學生交流。中國首位太空人楊利偉勉勵同學努力，希望將來中港兩地太空人可以「一起仰望星空，放飛夢想」。...
2017-06-29
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劉國梁首回應「乒變」 「不知情但有不可推卸責任」
中國國家男子乒乓球隊三名主力馬龍、許昕及樊振東，日前因不滿總教練劉國梁調任中國乒乓球協會副主席而集體棄賽。劉國梁前晚深夜發表聲明，稱儘管自己對棄賽一事不知情，卻有不可推卸的責任，並向球迷致歉。中國體育...
2017-06-29
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歐美多國收電子勒索 烏克蘭電腦系統癱瘓
再有電腦勒索軟件肆虐，勒索軟件Petrwrap利用微軟視窗操作系統漏洞，入侵歐美多國電腦系統，勒索價值三百美元比特幣，當中以烏克蘭情況最嚴重，政府部門、銀行等系統癱瘓。 烏克蘭是今輪電子襲擊重災區，電網、政府部門、銀行、跨國公司等電腦系統受病毒感染；切爾諾貝爾核電廠系統無法運作，需要動用人手取代感應器去監察輻射量。 美英法德等歐美國家亦遇襲，受影響範圍包括美國默沙東藥廠、全球第二大食品公司億滋國際、國際法律事務所DLA Piper、吉百利朱古力塔斯曼尼亞廠房、印度孟買貨櫃港等。 國際刑警表示，正密切留意事態發展，並與成員國保持聯絡。電腦保安專家指，暫時未知道Petr...
2017-06-29
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屋苑錄首置客市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣11座高層F室，面積約為531方呎，兩房間隔，望部份海景，成交價約588萬元，呎價約為11073元，買家為一名外區...
2017-06-29
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「有生之年不虞爆災」 耶倫派定心丸 杜指彈143點
美股繼日前大跌後，今晨大幅回升。大市在金融股和科技股帶動下向上，油價回升，亦利好能源股表現。截至今晨四時，杜指收報21454點，升143點。另外，聯儲局主席耶倫周二發表演說，有信心地指金融系統已作出的改善，足以讓她確信有生之年不會再出現另一場金融危機。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21454點，升143點；納斯達克指數報6236點，升2點。滙控（005）美國預託證價格報69.61港元，較香港收市價升1.11港元；中移動（941）美國預託證價格報83.33港元，較香港收市價升0.43港元。 全美房地產代理協會公佈，美國5月份待完成的二手樓銷售指數按月跌0.8%，遜於...
2017-06-29
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路維祝賀 大小黑鷹爭氣雙輝
今年洲際國家盃與U21歐洲國家盃同期進行，德國主帥路維為視察新人但不影響兩軍成績，決定保留四名有大國腳經驗的球員留在小黑鷹，而七名適齡新星則隨自己出戰洲際盃。路維此舉雙贏在望，黑鷹今晚將力仗爭入洲際盃決賽，而小黑鷹在周二U21歐國盃四強與英格蘭激戰百二分鐘和2:2，互射十二碼勝4:3晉級。 為了試驗新人，路維安排迪姆華拿、安利簡恩、甘美治等七名適齡出戰U21歐國盃的球員出戰洲際盃，各人均交出好表現領軍躋身四強，今晚將於俄羅斯索契與墨西哥爭入決賽。 同時，基拿比、麥斯美艾洛特、麥斯美亞及恩歷克謝赫特四名擁有大國腳經驗的球員，就被安排留在小黑鷹成為三線主力。結果球隊周二...
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今日登場 新Morning 精緻跑魅
近期走勢大勇的韓國起亞（Kia），今天在港推出新一代Morning小車，內外包裝更精緻，配合全新GT-Line跑格包裝，相信不難再次成為本地熱賣入門小車。 文：彭志揚 圖：William ...
2017-06-29
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秘戀百億麻將館太子爺 34歲阿Sa戀情曝光：O依家好開心
34歲的蔡卓妍（阿Sa）兩年前跟陳偉霆分手，昨有報道指阿Sa今年四月秘密撻着連詩雅舊愛、年約30多歲的百億麻將館太子爺石恆聰（Anthony）。正值熱戀情的阿Sa更連續兩晚往男友價值3億的畢架山豪宅過...
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社論——發憤圖強仍是主旋律
後天是七月一日，是香港回歸祖國二十周年大日子，中央高度重視，國家主席習近平伉儷今天來港，展開為期三天的訪問，見證這個重要時刻，並與各界人士會面交流，巡視香港的最新發展。香港在過去二十年經歷不少考驗，也被政治紛爭拖慢，但憑着港人的拼搏精神，在經濟、民生、基建規劃、勞工等各方面，仍有一定進展，尚可向中央交到成績表。 回顧一九九七年至二○一七年，香港經歷亞洲金融風暴、沙士、政制爭拗等重大事件，但並沒有打擊香港人努力建設家園的決心。經濟方面，本港去年生產總值達二萬四千九百一十億港元，較一九九七年增加近一倍，財政儲備升至九千三百六十億港元的歷史高位，相等於二十四個月政府開支，即使發達...
2017-06-29
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潘頓三捷頭馬破百
昨晚潘頓手風大順，先憑「進綵」食頭胡，之後再贏「風采」及「運來寶寶」，另加兩席位置，於第七場後已成為騎師王，而季內頭馬已達一○二W。至於潘明輝亦繼續有表現，憑「盈豐駿駒」及「澤心星」起孖，尚欠一W便升...
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