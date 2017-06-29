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﻿港府與商務部簽定 CEPA兩份新協議

2017-06-29 列印
■港府昨與國家商務部簽署CEPA兩份新協議《經濟技術合作協議》及《投資協議》。
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        　　港府昨與國家商務部簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）兩份新協議，包括《經濟技術合作協議》及《投資協議》，由目前受惠的服務業，擴大至讓非服務業同樣可進入內地市場投資，並新增「一帶一路」及大灣區經貿合作，以及加強八個行業合作，特別是讓香港一起開發兩地郵輪旅遊路線，建設大灣區世界級旅遊項目等。

　　財政司司長陳茂波在儀式後指，兩地簽署CEPA互認協議，今天剛好為第十四周年，相信簽署可促進更多香港企業到內地發展及享受服務貿易自由化地位。
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