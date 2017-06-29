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﻿美股中段升153點

2017-06-29 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二一四六四點，升一百五十三點；納指則報六二一八點，升七十一點。滙控美國預託證券價格中段見六十九點四六港元，升零點九六港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點二二港元，升零點三二港元。紐約期油則報每桶四十四點六九美元，升零點四五美元。
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