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﻿馬會12億捐葛院建癌症研究所

2017-06-29 列印
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　　香港大學獲賽馬會捐贈逾十二億元，於葛量洪醫院成立全港首個專門針對癌症的臨牀創新及研發中心，及癌症綜合關護研究所，預計二○二四年落成後，每年有逾二十二萬人次受惠。

　　創新及研發中心除了提供研發平台，並為病人、照顧者、公眾及學生提供服務，目標發展成一套癌症全人綜合治療康復模式。香港賽馬會主席葉錫安指，今次捐款是港大迄今收到最大的單一捐款。
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