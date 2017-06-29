﻿港府批美 販運人口報告不公

美國國務院發表《二○一七年度販運人口報告》，香港維持在「第二級監察名單」內，跟孟加拉、伊朗、尼日利亞等國家地區並列。特區政府反駁指，有關問題在本港並不常見，強烈反對今次評級。



報告指港府未有積極加強打擊販賣人口問題，以及保護外傭權益，在過去一年只就五宗涉販運人口的勞工剝削個案提出檢控，又指本港法律未有將所有形式的販運人口刑事化等。



特區政府發表聲明，對報告未能公平和客觀地評核香港打擊販運人口的政策，表示極度遺憾，又反駁報告對本港情況有錯誤描述，假設亦毫無理據，對評級表示強烈反對。發言人強調，多條打擊販運人口的法例在港行之有效，而外傭除了受勞工法例保障外，更受「標準僱傭合約」的額外保障，重申港府對販運人口問題絕不姑息。