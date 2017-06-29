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﻿疑追巴士被車撞 夫死妻傷

2017-06-29 列印
■女傷者（穿紅衣）坐在地上。
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　　一對夫婦昨早在沙田大涌橋路，疑追巴士橫過馬路時，遭一輛私家車失控撞倒受傷，其中丈夫飛彈十米頭部重創，送院搶救後終告不治，妻則輕傷。警方事後拘捕肇事司機助查。

　　死者姓黃（六十二歲），昨早八時許，與五十七歲姓龔妻子，疑在沙田大涌橋路翠湖花園對開大涌橋路等巴士，其間疑見巴士埋站兩人衝出馬路追搭，未有為意交通燈號跑出馬路。一名六十二歲姓楊司機駕駛私家車沿大涌橋路向馬鞍山駛至，司機收掣不及失控將夫婦撞倒，其中黃被撞拋至十米外倒地，頭部重傷昏迷，其妻手腳及面部受傷。

　　報警後救護員到場將受傷夫婦送院，惜男傷者延至下午近三時不治。數名親友到醫院了解，有女親友得悉噩耗掩面痛哭。警方事後以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕司機，意外原因警方仍調查中。
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