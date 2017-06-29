﻿ 想創業或準備喺RISE送價值$5,300 IT研討會入場券

IT界大展拳腳嘅朋友有福了！你將有機會免費參與二○一七年七月十一至十三日假香港會議展覽中心舉行嘅RISE 2017大型IT研討會，向逾一百名亞洲創新企業、初創公司及創投基金嘅精英代表取經，分享佢哋嘅創業故事及心得，更可以同多達一萬五千位高科技產業的決策人、合夥人和科技創新人士等領袖級人物交流，絕對係啟發靈感及商機，拓展社交人脈嘅好機會！《頭條日報》X RISE 2017特別送出入場券，即日至二○一七年六月三十日參加星島或頭條facebook遊戲，各有機會得到入場券一張，價值五千三百元！最後兩日咋，立即嘟QR code參加遊戲啦！