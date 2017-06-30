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﻿習近平抵埗：香港一直牽動我心

2017-06-30 列印
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        國家主席習近平與夫人彭麗媛昨日抵港，展開三天訪問行程。習近平在停機坪發表講話，指香港回歸祖國二十周年是「大事、喜事」，又說此行有三大目的，包括「表示祝福」、「體現支持」、「謀劃未來」以確保「一國兩制」行穩致遠。

　　習近平伉儷抵埗後受到熱烈歡迎，二人行程緊密。習近平先在下榻的酒店接見特首梁振英，然後到西九文化區視察。彭麗媛則探訪九龍塘一間幼稚園，與在場學生開心交談。二人在晚上到禮賓府出席特首梁振英所設的晚宴。

　　據悉，習近平今早將會到石崗軍營檢閱解放軍駐港部隊，下午在會展與政商界人士會面。彭麗媛則會探訪港島區一間護老院。七‧一當日，習近平出席新一屆政府主要官員就職禮，為新班子監誓，視察港珠澳大橋後離港。
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