﻿ 確保「一國兩制」行穩致遠 習近平訪港 體現中央支持

國家主席習近平昨午偕同夫人彭麗媛抵港，展開一連三日的訪港行程。習近平發表講話，指「香港一直牽動着我的心」，形容香港回歸祖國二十周年，對國家和香港「都是一件大事、喜事」。他稱此行有三大目的，包括表示祝福，熱烈祝賀香港特別行政區成立二十周年；另外「體現支持」，形容中央一直是香港的堅強後盾；同時要「謀劃未來」，確保「一國兩制」行穩致遠。



習近平伉儷乘坐專機於昨日中午前抵達香港國際機場，停機坪鋪設紅地氈，掛起「熱烈歡迎習近平主席和夫人蒞臨香港」及「熱烈慶祝香港回歸祖國二十周年」橫額，數十名小孩揮動國旗及特區區旗歡迎，警察銀樂隊奏樂。特首梁振英和夫人唐青儀步入機艙歡迎，逗留片刻後下機，習近平和夫人彭麗媛約在中午十二時十一分步出機艙，面露笑容，向在場人士揮手。



事隔九年再訪：香港回歸是大事



下機後，習近平與在場迎接的人士，包括梁振英、候任特首林鄭月娥、全國政協副主席兼前行政長官董建華、中聯辦主任張曉明等逐一握手。彭麗媛接過小孩送上的鮮花。



習近平在停機坪發表講話，他向香港市民表達誠懇問候和良好祝願，指事隔九年，自己再踏足香港這片土地，感到很開心：「香港一直牽動着我的心，再過兩天，就是香港回歸祖國二十周年，無論對國家、還是對香港，都是一件大事、喜事。」



他續指，是次與中央代表團訪港，主要有三個目的，一是表示祝福，熱烈祝賀香港特別行政區成立二十周年，取得的巨大成就，衷心祝願香港再創輝煌；二是體現支持，中央一直是「香港的堅強後盾」，中央將一如既往支持香港發展、改善民生；三是謀劃未來，中央願與香港各界回顧香港二十年來不平凡的歷程，總結經驗、展望未來，確保「一國兩制」行穩致遠。他稱，期待親身感受香港這些年發展的新氣象、新變化，「相信通過在港的一系列活動，一定會增強我們發展香港、建設香港的信心。」



其後習近平乘坐專車，前往灣仔萬麗海景酒店接見梁振英，其後在梁振英及候任特首林鄭月娥陪同下參觀西九文化區，出席《興建香港故宮文化博物館合作協議》簽署儀式，晚上與彭麗媛到禮賓府出席梁振英所設的晚宴。習近平及彭麗媛所到之處均有封路措施及劃設「保安區」，有記者隨身攜帶的雨傘及毛巾一度被扣起。