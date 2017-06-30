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﻿紀念郵票描繪港生活

2017-06-30 列印
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　　為慶祝香港特區成立二十周年，香港郵政將推出一套四枚的全新紀念郵票，並以單點透視的立體構圖方式，展示香港社會的日常生活。郵票連同小全張、套摺、首日封等其他郵品，將於七月一日起發售。

　　這套題為「香港特別行政區成立二十周年」的紀念郵票，利用平版加燙壓印刷技術印製，盡顯喜慶氣氛。設計方面，亦充份表現出本港的吸引力，以國旗區旗、高樓大廈、運動生活等畫面，展示香港社會的日常特色，別具意義。香港郵政發言人指，冀望透過設計，表達出香港發展潛力無限，機遇處處。此外，當局與中國郵政聯合發行，以「龍騰香江」為題的「香港回歸祖國二十周年」紀念郵票，與本港的設計相同，亦將於同日公開發售。
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