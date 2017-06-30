﻿首次開放公眾參觀 「遼寧號」將訪港五天

國家主席習近平抵港訪問後，國防部公佈，中國第一艘航空母艦「遼寧號」的航母編隊，將於跨區訓練期間出席解放軍進駐本港的二十周年活動。有傳媒報道指，遼寧號將於下周五抵港逗留五天，其間將首次開放供市民登艦參觀。活動詳情將於稍後公佈。



國防部昨午舉行例行記者會，發言人吳謙回應記者提問時證實，遼寧號的航母編隊將在跨區訓練期間前往香港，出席解放軍進駐二十周年的慶祝活動。港府同時邀請了解放軍樂團、海軍軍樂團、解放軍三軍儀仗隊及駐香港部隊三軍儀仗隊，在下月中旬舉辦的國際軍樂匯演中演出。據悉，美國、英國及俄羅斯等軍樂團亦會參加。以上活動的詳情將於稍後公佈。



停泊近交椅洲海面



有報章引透消息人士稱，遼寧號來港由最高領導拍板，編隊將於下周五抵達本港，停泊於昂船洲軍港對開近交椅洲海面，預計會逗留至下月十一日，屆時會安排船隻接載市民到艦上參觀，艦上官兵亦會跟市民交流。這也是遼寧號海試六年以來，第一次公開讓公眾登艦。除遼寧號外，市民亦可參觀其隨行護衞艦，而位於昂船洲、石崗及新圍的三個解放軍軍營亦會在下月八至十日間開放予市民參觀。



遼寧號為中國第一艘航空母艦，其全長逾三百米、寬約七十五米，排水量最高可達五萬八千九百噸，搭載了十二枚SS-N-19「花崗岩」反艦巡航導彈、一百九十二枚SA-N-9六聯「匕首」防空導彈、八座ZM87「卡什坦」導炮合一近防系統等武器，最多可運載五十架飛機，包括二十四架「殲-15」戰機，以及最新的「殲-20」隱形戰機。



遼寧號前身為服役於蘇聯海軍的庫茲涅佐夫元帥級航空母艦「瓦良格號」，其在九八年被中國政府透過拍賣獲得，隨後在大連造船廠開始續建及改造工程，並於一一年海試成功，翌年正式交予中國海軍，被命名為「遼寧號」。