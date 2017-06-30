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﻿港獨人士中出羊子 被發現藏刀及航拍遙控

2017-06-30 列印
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　　習近平昨午到訪西九文化區前，原名鍾銘麟的港獨人士「中出羊子」（見圖）於昨早十時許被警方發現在西隧九龍出口收費站附近形迹可疑，遂上前截查，結果在其背囊內發現一把鎅刀、一把剪刀、一個疑似航拍機遙控器等物。警方遂以涉嫌藏有攻擊性武器將他拘捕，現場並無發現航拍機，案件交油尖警區重案組跟進。

　　中出羊子於昨早近八時曾在其facebook上傳一張尖沙咀梳士巴利道的渡輪指示牌照片，並留言指：「何日到彼岸」，約四分鐘後，他再上傳一張尖沙咀海港城對開海旁的照片，惟未有作任何解釋。
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