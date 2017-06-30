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﻿周日買《星島》送名廚食譜

2017-06-30 列印
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　　成日出街食味精多又唔化算，想飲碗靚湯滋潤下又冇好煮意？《星島日報》幫到手，逢周日隨報免費附送創意食譜，深受讀者歡迎，今期推出《飲碗靚湯》食譜，請來人氣廚師Hilda親自教授五款美味湯水，包括合掌瓜牛肝菌栗子湯、黑豆蓮子大魚湯、螺頭蟲草花節瓜湯等等。食譜中英對照，圖文並茂，簡單易學，讓你可以輕鬆入廚，為自己和家人炮製美味湯水。想煮得輕鬆，食得窩心，記得周日買份《星島日報》啦！
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