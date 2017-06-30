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﻿美股中段跌164點

2017-06-30 列印
　　美國周四股市走軟，杜指中段報二一二八九點，跌一百六十四點；納指則報六一三二點，跌一百零一點。滙控美國預託證券價格中段見七十二點四四港元，跌零點三六港元；中移動則見八十二點四六港元，跌零點六四港元。紐約期油報每桶四十五點一美元，升零點三六美元。
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