﻿讀酒店管理愛上開餐廳 「行動派」老闆：敢做就會贏

麥振楠是典型會考失敗個案，他自覺並非「學術型」學生，於是報讀香港專業教育學院（IVE）讀酒店學科，對經營餐廳感興趣，搖身一變成為「行動派」，奮力賺錢，夢想開餐廳，機緣巧合下，申請政府青年創業基金，擊敗不少對手，其後與哥哥集資圓夢。開辦餐廳後，他發現當小老闆要日做十多小時才能令業務上軌道。麥振楠以過來人身份分享，要成功不一定靠學術，勇於做「行動派」，一樣有「出頭天」。記者：胡啟澳 攝影：陳嘉樂



現年二十五歲的麥振楠，當年會考成績一般，未能入讀大學，於是到IVE就讀酒店款接基礎文憑及國際款待業高級文憑，在學期間學會酒店餐廳的知識、寫計劃書等，自始對開辦餐廳有濃厚興趣，並以此為目標。



半工讀賺本金經驗



做生意的第一步是要有本錢，為了儲錢，麥振楠過着半工讀的日子，「每星期四至五天，一放學就返工，最終儲得六位數字儲蓄。」不斷的工作和實習也令他建立人脈，他指：「經IVE轉介到五星級酒店及扒房做實習，其時認識不少廚師、採購人員，日後有渠道找人幫手。」此外，IVE給予的實習機會，令他學會做老闆不可或缺的管理能力，「另一年的實習在IVE實習酒店工作，曾嘗試安排人手、管理職員等工作，可吸收實際經驗。」



麥振楠畢業後未立即創業，因讀書時的六位數積蓄，不夠辦一間餐廳，其後他獲知澳洲工作假期是賺錢的途徑，坐言起行到當地開眼界。在澳洲打工期間，曾在中餐廳任職廚師，發現外國快餐有不少可借鏡地方。其時他突然接到哥哥的來電：「在科學園有一個創業的機會，於是立即回港計劃。」



競投科學園餐廳經營權時，需要向政府提交計劃書，他稱：「當時用了一個月時間寫，細緻得連甚麼菜式也要詳細寫。」最終從數名競投者中勝出，並相繼獲得三十萬政府青年創業基金協助，及與哥哥合資，集合過百萬的本錢開創「楠天Kitchen」餐廳。



甫開業時餐廳經營不容易，麥振楠指，「開業首一個多月，早上八時便工作，日做十六小時，因為員工都不熟『架步』，每日要安排至確保翌日能正常運作，做到晚上十二時才放心離開。」



夢想建立餐飲王國



營辦餐廳除了做好管理，菜式也是餐廳的靈魂。麥振楠憶起對於煮食的興趣出自小學階段，他稱：「爸爸以前做廚師，煮菜特別好食，自己小學就開始跟爸爸學炒飯炒菜。」麥振楠童年時已經是一個小廚師，他對煮食的執着，使餐廳嶄露頭角。他稱：「一道菜推出之前，會每日早、午、晚都狂食同一味菜，不斷改良，每道菜最少試了一百次才推出，所以當有客人讚好味、有人訂枱專程來食飯，就會很有滿足感。」



年僅廿多歲已經貴為小老闆的麥振楠自言「未算成功」，他希望開分店：「開到像連鎖餐廳一樣，擁有一個餐飲王國。」他回想起當日的考試成績：「成績差不是好重要，有無出頭天只視乎努力，不努力就一定無出頭。」