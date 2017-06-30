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﻿曼聯「五小福」與達哥VR鬥踢波

2017-06-30 列印
　　電子競技潮流襲港，李嘉誠基金會舉辦的「香港競XP」活動昨日開幕，來自亞洲各地的電競好手在擂台上火花四濺。電競擂台在未來兩個周末均有賽事，並於下月九日進行決賽。

　　「香港競XP」活動昨在黃埔新天地展開序幕，來自新加坡、台灣及香港的冠軍級電競好手，跟嘉賓和現場觀眾即時對戰，當中最為矚目的就是「曼聯九二黃金一代」五位名將，與網絡紅人達哥、知名運動評述員馬啟仁在虛擬足球賽的對陣，由真球星打虛擬波，趣味十足。

　　「香港競XP」電競擂台會於今個及下個周末舉辦不同賽事，並在七月九日進行決賽。而場內設有的「實境虛擬」場景設置，由於深受市民歡迎，將會延長預約期至七月十六日，市民可免費試玩。
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