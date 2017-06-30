﻿克服小產傷痛 再戰賽道 長跑夫妻走過高山低谷

有人將愛情比喻為長跑，起步容易，堅持到底難，一直互相扶持不離不棄更難。長跑「夫妻檔」陳家豪與姚潔貞卻是例外，他們在賽道上相知相愛十年，兩年前結為夫婦。《東周刊》報道，姚潔貞今年二月底經歷小產，仍堅持陪伴丈夫出戰四月舉行的北極馬拉松比賽，甚至放棄衝金機會，停下腳步尋覓丈夫身影。這對夫婦為成就彼此的人生夢想，甘願放棄自己所有。



陳家豪與姚潔貞是本港田徑界的金童玉女，相愛十多年，仍像沐浴在熱戀中，愛意絲毫無減。不過二人今年初卻經歷錐心泣血的憾事，他們一向有生育計劃，今年一月終如願成功孕育小生命，惜二月底不幸小產。



長跑的人習慣只往前跑，懶往後看，事後潔貞更珍惜眼前人，並堅持如期在兩個月後，遠征位於北緯八十九度的北極，在零下四十度嚴寒天氣出戰馬拉松，「其實無諗過能完成賽事，此行只想陪伴家豪，他跑步經常會抽筋，好想在身邊鼓勵，或幫佢按摩。」



並肩完成北極馬拉松



猶幸，家豪今次未有出現抽筋老毛病，但體貼的潔貞仍是不放心，賽事中途她突然放慢步伐，在人海中尋覓丈夫身影，凝望着對方衝線得到男子組第四名，她才安心完成賽事，「家豪衝線後，我還剩三個圈未跑，他鼓勵我完成，又在旁陪我跑，我也估不到能拿銅牌，就當作送給他的生日禮物。」若沒有等候丈夫，說不定她能奪冠，但潔貞卻無悔以丈夫為先。



兩人的情緣也始於跑道上，「○六年我們在斧山道運動場跑步，遇上大家都是一個人跑，便相約以後一起跑，最終產生感情，是緣份！」家豪甜蜜地說。



夫婦無論在運動事業及家庭上，一直互相支持。潔貞年前轉為全職運動員，備戰里約奧運，家豪則努力賺錢養家。達成出戰奧運的心願後，潔貞計劃成就丈夫的賽跑夢，近期重操舊業當起兼職護士，在跑會幫忙教跑步，分擔丈夫經濟負擔，讓對方能在賽道上再次起飛。家豪說如果潔貞再戰二○二○東京奧運，希望能擔任她的教練。



再計劃努力造人



現時，潔貞又再計劃努力造人，家豪說希望教小朋友跑步。兩口子恩愛得讓人羨慕，相信不久便會傳來好消息，「長跑夫妻」升級為「長跑家族」，成為田徑界佳話。