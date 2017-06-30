﻿港女為兩萬 2600萬元冰毒運台

一名二十七歲香港女子，為搵快錢收取販毒集團二萬元報酬，由巴西帶毒抵台灣時，被機場海關揭發她的行李暗格內藏有共重逾八公斤可卡因毒品，約值港幣二千六百萬港元被捕。今次為台灣航警局破獲歷來最大宗跨境販運可卡因毒品案。被捕港女一旦罪成，最高可被判處死刑。



據悉，台灣航警局早前接獲線報指，有跨境販毒集團將由南美走私毒品抵台，人員近日展開調查後，鎖定一名姓李（二十七歲）香港女子。至前日下午四時三十分，李女由巴西搭飛機經杜拜，乘搭一班阿聯酋航空飛抵台北桃園機場。李女入境經過海關時，關員上前截停她調查。結果在其一件行李的上及下層暗格，共搜出多塊用黑色膠袋及膠帶捆綁的物品，經檢測證實為可卡因毒品，共重八點○五公斤，估計市值約一億元新台幣（折合港幣約二千六百萬元），遂即將其拘捕扣查。



報稱失業三月



被捕姓李港女，被捕初時一度否認帶毒，並聲稱行李內原本是石頭，來台是探一名女友人。但經警方再三盤問下，聲稱已失業三個月，並承認為了兩萬港元報酬，被販毒集團利誘帶毒到台灣，成功入境後會將毒交給販毒集團成員。



在台灣可卡因屬第一級毒品，販運及售賣屬嚴重罪行，一旦罪成，最高可判處死刑或無期徒刑。今次是台灣航空警察局破獲歷來最大宗跨境可卡因毒品案。



台灣一名律師事務所姓王律師稱，在台雖然販毒可判死刑，但根據其處理過的同類經驗，加上台灣簽署《公民與政治權利國際公約》（ICCPR），以及民間支持廢除死刑，法官會盡量不判處死刑，一般會判囚八至十年；若被捕者合作供出犯案細節，或會再獲減判，只監禁五至六年。



