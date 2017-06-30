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﻿港男涉運毒赴泰 家屬向議員求助

2017-06-30 列印
■被捕青年胞姊（右）表示弟弟不希望「坐監坐一世」。
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　　本月初三名港青年男女，為了八千元報酬販運價值一千一百萬港元可卡因毒品往泰國被捕。其中一名姓邱港男的親友，在律師陪同下向本港立法會議員求助，希望泰國警方能追緝販毒幕後主腦歸案，釋放其無辜的被捕男親友。

　　三名本月初由巴西運一千一萬元可卡因抵泰國時被拘捕的兩女一男（十九至二十四歲），分別姓方、姓董及姓邱。

  其中姓邱青年的胞姊，昨日在一名姓方的泰國大律師陪同下，向立法會議員涂謹申求助。其中邱的胞姊稱，早前到泰國探望弟弟，當時他聲淚俱下聲稱無辜，又稱不希望「坐監坐一世」。家人相信他真的無辜，現希望從三方面從三方面作出求助拯救行動。

  在下周一會到駐港泰國領事館遞信，要求泰國警方追緝販毒的幕後主腦歸案。
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