﻿獲資助到越南體驗 港生帶路實習拓商機

政府近年積極推廣「一帶一路」政策，各專上學府也乘勢急推交流和實習計劃，「搶先」擴闊學生眼界。有大學今年首次與工業協會合作，全面資助學生到港商在越南開辦的製造業公司實習八周，發掘南亞商機。也有院校「穩打穩紮」，進攻港人熟悉的東亞市場，下學年盡派學生到新加坡、馬來西亞等國家交流和實習，以深入了解香港和亞洲在全球發展中的優勢。



中國政府一三年提出「一帶一路」戰略以來，至今已有橫跨歐、亞和非洲等六十多個國家響應，誓要組成政治、經濟和文化共融體系。本港教育局也積極協助推廣，如推出泰國、印尼和馬來西亞的獎學金，吸引外地學生來港；又通過專上學生前往「一帶一路」地區交流資助計劃，鼓勵有經濟需要的本地學生走出去。



探索南亞工廠「先驅」



港商為減低營運成本，近年將生產線轉戰南亞各國，南亞多國也因此成為亞洲工業重鎮，成為「一帶一路」下的商機。公開大學學生事務經理郭雯莉直指，為了讓學生深入了解當地工業運作和優勢，學校與香港青年工業家協會合作，舉辦「新興工業國實習計劃（越南）」，讓學生到港商在越南的印刷和衣架製造公司實習。



計劃共有八位學生參與，本月將前往胡志明市及海防市，進行約六周實習。郭雯莉稱，每位學生可得協會資助約一萬六千多元，加上學校資助約一萬元，學生只要自費一千多元即可參與。參與學生是探索當地工廠的「先驅」，她期望學生能將學校所學，應用到當地工業。甄選參與學生時，成績也不是重點，最重要的是外向、獨立、有責任心，英語和普通話也要達一定水平。



恒生管理學院則主攻東盟各國。校長何順文認為，在「一帶一路」政策發展下，沿線國家或出現更大商機，學生需更具國際視野，以便未來把握機遇，而東亞地區的氣候、文化均與本港相近，而港人與這些地區人士接觸日久，早已熟知當地情況，故讓學生先到新加坡、柬埔寨、馬來西亞等地的教育、金融機構實習。他預計，下學年學院還會多三成學生到「一帶一路」相關地方交流實習，了解香港和亞洲在全球的優勢。



能仁專上學院校長黃景波則指，政府在「一帶一路」資助計劃批出撥款多少，在於學生能取得多少學生資助，計劃變相只能吸引貧苦學生參與，難以全面推廣。他形容「一帶一路」資助計劃是「扶貧政策」，未能增加所有學生對沿線國家的興趣，「只要學生有興趣，無論他們的家境如何，都應該可以參與。」



「一帶一路」沿線國家甚多，黃景波直指，學校要篩選交流地點、安排住宿和行程等，都要逐一由頭做起，建議政府發放相關資訊，讓學校參考，「例如女同學想去印度，到底去哪裏會較安全，也要先有指引。」