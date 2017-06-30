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﻿唐狗被困引水道 消防爬梯營救

2017-06-30 列印
　　荃灣和宜合村發生狗困引水道意外，一隻有狗帶的唐狗，疑頑皮亂跑失足墮一條引水道被困，無法爬回路面。有村民發現報警，消防員到場將牠救起，並相信牠有人飼養，讓其跑回山上離去。

　　昨晨九時四十五分，一隻戴有頸箍長約兩呎黃色唐狗，被村民發現在荃灣和宜合村和宜合里一條四米深引水道內徘徊，他疑恐唐狗被困有生命危險，於是報警。消防員到場，攀梯落引水道查看，證實唐狗未有受傷，並相信牠有人飼養，附近拿來大型垃圾桶，然後引領唐狗爬上垃圾桶，經擾攘半小時後，唐狗在消防員協助下成功救回路面。消防員其後該牠自行跑回山上離去。
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