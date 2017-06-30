﻿刑事化在即趕出貨 工廈劏房貨尾 無良經紀落力推銷

港府執意規管工廈住宅劏房，修例引入刑事制裁看似事在必行。惟有地產經紀仍無懼風頭火勢，繼續落嘴頭向客人推銷工廈劏房，揚言政府都「唔理得咁多」。有業主更趁刑事化前，把手上貨尾抬價出售。



工廈單位被非法改建成劏房愈來愈多，發展局及屋宇署向立法會呈交《建築物條例》修訂建議，講明使用或明知而容許他人在工廈非法居住的單位擁有人、租客、負責人及協助教唆的經紀等，都要面臨刑事制裁。據了解，當局計劃今年底提交修訂條例草案，業界對此亦人心惶惶。



風頭火勢下，有部份地產經紀仍然大無畏，繼續趕及在刑事化前，向客人推銷工廈劏房。記者日前佯裝客人睇樓，有地產經紀便介紹一幢離牛頭角站僅五分鐘步程的工廈，其中一層原為一梯一伙設計、面積約三千六百方呎的單位，兩年前被業主分拆成十四個劏房出租。



賣家抬價：入市最後機會



惟記者問及政府擬將出租工廈作住宅列為刑事罪，擔心業主隨時收回單位，該經紀再三強調「唔使怕」：「所有人都咁樣做，基本上呢度（觀塘區）幢幢工廈都有劏房住人，根本就係因為政府房屋供應不足，啲人先會搬入工廈劏房，總之無人投訴，你哋租咗夜啲返嚟，閂埋房門都無人知你用嚟居住，政府都唔理得咁多啦！」



不止工廈劏房租賃市場未有遏止，連買賣投資也繼續熾熱。熟悉工商舖行情的行內人直言，現時紅磡站連接到尖東的天橋一帶，仍有不少經紀推銷工廈劏房的「貨尾」單位。所謂的「貨尾」，據悉是去年年中後入則改建的工廈劏房，該知情人士說：「嗰批劏房按最新入則規定，不設洗手間，無玻璃幕牆，樓高唔超過十四呎，主要位於觀塘及柴灣區，單位面積由六十二至二百四十二方呎不等，非常搶手。」



他說，現在全行也在推銷「貨尾」工廈劏房，因價錢便宜，故備受追捧，「市場貨源有限，成為買家入市的最後機會，部份業主更趁刑事化實行前，抬價出售，加幅由一成多至兩成多不等。」



關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成直斥，政府擬把出租工廈劏房住宅刑事化，卻沒有提出任何安置方案，懶理基層去向，就如早前屋宇署向葵涌致華工業大廈一個單位發出清拆令，業主逼令劏房戶遷出，也變相將責任推卸給業主，「街坊唔肯露宿，惟有搬到其他住宅劏房捱貴租，無錢就搬到更危險、更隱蔽嘅工廈。」



李大成慨歎，致華劏房戶被逼遷並非單一例子，近月他相繼接獲工廈劏房戶求助，均指業主獲發清拆令，加上劏房住宅刑事化的消息傳出，住戶有機會要於短期內遷出，「前年荃灣榮豐工廈劏房戶被逼遷，同區劏房租金即時炒高兩三成，只怕日後類似個案愈嚟愈多，劏房都會愈嚟愈貴租。」