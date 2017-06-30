﻿預訂康文署場地開班教波 「專業教練」炒場掠水

政府鼓勵市民「日日運動身體好」，但是預訂康文署體育場地卻難過登天。有人利用「團體」享有優先訂場之便，將公共設施變成無本生利的「搖錢樹」。有自稱考獲羽毛球教練牌照的男子成立運動總會，再以團體名義包攬多個康文署場地，開班教波，在網上招學員，若四人成團每場便淨賺五倍利潤。



據《東周刊》報道，為了堵塞炒場漏洞，康文署早年個人名義預訂場地的時限，由三十日縮短至十天，市民每次只可預訂最多十日後的場地時段，但團體預訂依然享有優先權兼限制較少。署方對「團體」定義模糊，任何註冊為「協會」的有限公司均可被視為享有上述特權的團體。



有人看準機會成立「體育組織」，藉此大量預訂體育場地。自稱為一間「運動總會」創辦人的林姓男子以「教練」自居，每月向康文署預訂四個位於九龍及港島的羽毛球場、共約十個時段供學員使用。據該會的社交群組資料顯示，純借場打波每兩小時收取五十元，若參加兩小時的「專業羽毛球速成訓練班」，每人每堂索價一百至二百元不等。



記者遂聯絡該名「林教練」，訛稱想邀請他舉辦羽毛球班，他即稱素有教授團體班的經驗，更力銷一千八百元一天全包套餐，更稱可向他借場，但上堂前要預先付全額費用。



康文署規定預訂場地人士必須親身到場，其同伴才能進場，但林教練當日遲到，記者與其他學員仍能輕易入場。林教練在電話中着記者與會員邊搓波邊等，按康文署收費，總場費是一百零二元，但連同記者當日有九名會員使用，記者兩人參加特訓，其餘七人純打波，總收入六百五十元，扣除場費淨賺五百四十八元，利潤逾五倍。



「蛇頭」網上招排隊黨訂場



當林教練現身即收取學費，他自我介紹：「教咗十幾年，有十幾個唔同體育教練牌照。」他着記者二人自己搓波，他則與其他波友搓，一搓便是兩小時，期間只有三數次走過來矯正記者的打球姿勢，「特訓」成份存疑，他更自稱常與港隊成員葉姵延打波。



另外，市民預訂未來十天的康文署場地，可親身到體育館的櫃枱預訂，比上網辦手續的成功率更高，因此衍生「排隊黨」的問題，有「蛇頭」網上招人輪候體育館的場地，成功霸場即獲二百元酬勞。