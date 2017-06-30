﻿25團隊爭14席破紀錄 澳門立會選情難測

第六屆澳門立法會選舉上周二截止報名，破紀錄地出現二十五支團隊參與，爭奪十四個直選議席。各政治板塊在今屆選舉中，為突破點票方式，紛紛分拆出選，務求贏取更多議席。《東周刊》報道，被視為泛民象徵的「新澳門學社」過去兩年是非多多，致兩大元老吳國昌和區錦新，亦決定各自組隊參選。有分析指民主派內鬥不斷，勢影響選票流向，賽果極難預測。



今屆澳門立法會話題眾多，除點票採用改良漢狄法，每隊候選團得票須順序分配給各候選人，令具實力的團隊紛紛分拆出選外，另一焦點之一正是民主派內鬥。「新澳門學社」（學社）創社元老區錦新，去年初以學社內部變質為由退社。他與老戰友吳國昌將各自率領一支團隊出選，相信與近年學社換上年輕激進派掌舵有關。



此外，學社內部紛爭仍然持續，正副理事長周庭希及鄭明軒分別於今年內離任。據悉，鄭的請辭是與出選名單排序有關，學社骨幹成員經商議後，傾向以剛從台灣碩士畢業回澳的蘇嘉豪排首位，前議員陳偉智排第二，鄭明軒則屈居第三，以致他高調辭職，令內部激鬥情況浮面。



民主派內鬥 分三隊參選



民主派新舊勢力分成三隊參選，支持者憂慮在票源分薄下，或令議席再減。將代表學社出選且排在首位的蘇嘉豪認為，他與吳、區二人不存在「你少一票我就會多一票」的鎅票，而是「做大個餅」，吸引更多選民支持民主派。對於報名前鬧出辭職風波，令外界覺得學社不團結，他承認在協調上不夠完善，已吸取經驗立即改善。



時事評論員蘇文欣分析指，民主派過去幾年內鬥不斷，已令不少支持者感到厭倦，勢影響選票流向，隨時影響吳、區兩名資深議員敗選，預計不少選票會流失到中間偏左的參選人身上。他續指，今屆直選呈現「碎片化」，是歷來最激烈及最混亂，「隊隊手上都有二、三千張鐵票，加上參選隊伍大增，令賽果極難預測。」



