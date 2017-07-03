﻿做新特首第二天 林鄭7小時連走三區聽民意

新任特首林鄭月娥履新第二日，整個下午走遍港九新界與市民接觸，聽取意見。林太首站到打鼓嶺竹園村，探望受蓮塘香園圍新口岸影響的村民，她指搬村對她有很大的啟發性，社會要進步，需要受影響的人犧牲或配合，否則就會因為爭拗而停滯不前。她及後到訪中區荷李活道元創方時，有年輕表演者向她表達期望，盼她能為香港帶來新希望。



林鄭月娥昨日上任特首第二天，她馬不停蹄落區，共用了六、七小時到訪港九新界，首站行程由鄉議局主席劉業強、民建聯議員劉國勳等陪同下，參觀打鼓嶺新竹園村。該村○八年時因蓮塘香園圍新口岸而被安置到打鼓嶺，她時任發展局局長。村民姚小姐表示，當年林太曾說搬村後會前來探訪，對她上任後兌現承諾，感到榮幸。



讚村民搬遷配合發展



巡村期間，她與大批村民在牌坊下合照，又到村公所品嚐村民製作的茶粿。她稱，搬村對她有很大的啟發性，認為若社會要向前進步，有時需要受影響的人犧牲或配合，否則就會因為爭拗而停滯不前。



其後，林太在房協主席鄔滿海陪同下，到紅磡家維邨探訪兩戶長者，並向他們送上「二十周年慶祝活動禮物包」。她指，假如能處理好住屋問題，「好多問題都無問題」，她又呼籲長者支持政府開發土地及建屋。其中一名婆婆回應：「係呀，最緊要係住。」



離開紅磡後，林太到訪中西區，探訪上環永利街的兩戶「光房」家庭（即社企「要有光」廉租予基層單親家庭的單位）。她在一五年出任政務司司長期間，亦探訪上址四個單親家庭。林太在「光房」逗留約半小時後離開，並向途經的坐輪椅長者握手問候。



要求司局長定期落區



林太最後一站行程，在發展局局長黃偉綸陪同下，參觀中區荷李活道元創方的「文物時尚荷李活道」展覽。她沿途向市民揮手，又參觀多個攤位，並欣賞歌手表演。有年輕表演者希望林太為香港帶來新希望。期間，公民黨議員陳淑莊向她請願，要求她要謙卑聽民意，以及真正保育中上環舊城區，林太親手接過請願信。



林太總結行程時表示，選擇昨日落區有特別意義，因她在競選期間和候任期間，承諾新一屆政府以互動形式施政，她又指作為特首應以身作則，故第一時間落區，亦會要求司局長定期落區，了解和聆聽民意。