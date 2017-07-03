﻿高人解讀習講話：為「一國兩制」正本清源

國家主席習近平在慶祝回歸二十周年大會暨第五屆特區政府就職典禮上的講話，總結了「一國兩制」在香港實施二十年的問題，以及如何更好落實「一國兩制」的政策方針。了解中央思維的政壇高人指出，習主席的此一講話，為「一國兩制」實施正本清源，為中央對香港日後在政治經濟發展上的方針政策定下框架，「只要深入了解習主席的講話，就足以明白中央的方針政策，毋須要再猜度了。」



高人指出，香港過去二十年面對的政治困難，其中一個重要原因，是香港對《基本法》實施、部份港人對「一國兩制」的理解出現偏差。習主席在講話中強調「一國」是根、「一國」是本，「必須牢固『一國』意識，堅守『一國』原則，正確處理特別行政區和中央的關係。」正是糾正部份香港人眼中只有「兩制」，而無「一國」，甚至將「兩制」中的「香港一制」凌駕一切的偏差。高人表示，香港回歸後，若還沒有認清「一國」，而且這「一國」並不止是文化中國，而是現實中的「中華人民共和國」，那就不用談「一國兩制」了。



以「一國」為基礎劃下底線



習近平在講話中劃下底線，指出「任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區《基本法》權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，絕不能允許。」這些底線，正是以「一國」為基礎的底線。



習近平在講話中提出的第二點，「始終依照憲法和《基本法》辦事」。高人指，回歸以來，《基本法》在香港的實施情況的確出現偏差。他指出，《基本法》草擬時的政治制度設計的藍圖本是參考當年港英政府的行政主導，但英國撤出香港時，進行還政於民，對原來的制度作出更改，以至行政主導在回歸後未能有效實行。就以立法會議員宣誓為例，九七回歸時是由特首為立法會議員作監誓，但後來卻變成由立法會主席、以至立法會秘書長作監誓，「這實在是很荒謬，你叫立法會秘書長如何有權決定議員宣誓違反《基本法》？」他指行政長官是執行《基本法》的人，完全有權決定議員宣誓是否違法，但現在卻要由法院裁決。



高人同意，回歸後立法會已經由選舉產生，特區政府不可能如過往港督一樣行使行政主導權，「現在的行政長官、特區政府需要有更高超的政治技巧，處理行政立法關係，令政策得以推行。」但他強調這一切，都要建基於《基本法》規定的憲制秩序，不能為了討好某些人而偏離此一憲制秩序，否則只會成為混亂及不確定的根源。



他又以《基本法》解釋權為例，強調《基本法》只賦予法院有限的解釋權，並無「違憲審查權」，但法院回歸後個別判例，卻超越其應有的權力，「香港實行的是有限度自治，不是完全自治，法院在行使解釋權時又有無『度』？」



高人認為，行政長官作為執行《基本法》的人，有責任嚴格執行《基本法》的規定，若然未能在香港社會達成共識，便需要提請中央作出解釋。他認為，隨着「一國兩制」的實踐，《基本法》的制度及權力界線必須要更清晰更細緻，才能恢復政治秩序。