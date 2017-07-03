﻿高人解讀習講話：為「一國兩制」正本清源

高人指出，香港過去二十年面對的政治困難，其中一個重要原因，是香港對《基本法》實施、部份港人對「一國兩制」的理解出現偏差。習主席在講話中強調「一國」是根、「一國」是本，「必須牢固『一國』意識，堅守『一國』原則，正確處理特別行政區和中央的關係。」正是糾正部份香港人眼中只有「兩制」，而無「一國」，甚至將「兩制」中的「香港一制」凌駕一切的偏差。高人表示，香港回歸後，若還沒有認清「一國」，而且這「一國」並不止是文化中國，而是現實中的「中華人民共和國」，那就不用談「一國兩制」了。
以「一國」為基礎劃下底線
習近平在講話中劃下底線，指出「任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區《基本法》權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，絕不能允許。」這些底線，正是以「一國」為基礎的底線。
習近平在講話中提出的第二點，「始終依照憲法和《基本法》辦事」。高人指，回歸以來，《基本法》在香港的實施情況的確出現偏差。他指出，《基本法》草擬時的政治制度設計的藍圖本是參考當年港英政府的行政主導，但英國撤出香港時，進行還政於民，對原來的制度作出更改，以至行政主導在回歸後未能有效實行。就以立法會議員宣誓為例，九七回歸時是由特首為立法會議員作監誓，但後來卻變成由立法會主席、以至立法會秘書長作監誓，「這實在是很荒謬，你叫立法會秘書長如何有權決定議員宣誓違反《基本法》？」他指行政長官是執行《基本法》的人，完全有權決定議員宣誓是否違法，但現在卻要由法院裁決。
高人同意，回歸後立法會已經由選舉產生，特區政府不可能如過往港督一樣行使行政主導權，「現在的行政長官、特區政府需要有更高超的政治技巧，處理行政立法關係，令政策得以推行。」但他強調這一切，都要建基於《基本法》規定的憲制秩序，不能為了討好某些人而偏離此一憲制秩序，否則只會成為混亂及不確定的根源。
他又以《基本法》解釋權為例，強調《基本法》只賦予法院有限的解釋權，並無「違憲審查權」，但法院回歸後個別判例，卻超越其應有的權力，「香港實行的是有限度自治，不是完全自治，法院在行使解釋權時又有無『度』？」
高人認為，行政長官作為執行《基本法》的人，有責任嚴格執行《基本法》的規定，若然未能在香港社會達成共識，便需要提請中央作出解釋。他認為，隨着「一國兩制」的實踐，《基本法》的制度及權力界線必須要更清晰更細緻，才能恢復政治秩序。