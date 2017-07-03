﻿周五抵港 周末開放 遼寧號參觀門券今派發

為慶祝解放軍駐港二十周年，官方將在本月舉行多項活動，其中航空母艦遼寧號將於本周五抵港，並於周六及周日開放予港人登艦參觀，二千張參觀門券今日下午一時起開始派發，消息一出，昨晚十時已有市民到中環添馬艦軍營門外排隊，更帶備帳幕、椅子和傘子準備通宵等候。



解放軍海軍十六艦編隊包括航空母艦遼寧號、導彈驅逐艦濟南號、導彈驅逐艦銀川號及導彈護衞艦煙台號三艘屬艦，獲中央軍委批准，在順利完成第一階段跨區機動訓練後，將於本月七至十一日停靠香港，參加解放軍駐港二十周年的慶祝活動。



市民可在本月八至九日期間，在指定區域登艦參觀，二千張參觀門券會在今日下午一至三時，在中環軍營東門、槍會山軍營南門及石崗軍營北側正門派發，市民可憑本人的香港身份證，領取一張參觀券；另可憑其香港身份證影印本，最多代他人領取一張參觀券。另向特定團體發放一千六百張門券。



參觀昂船洲軍營可登三屬艦



另外，駐港解放軍三個軍營包括昂船洲、石崗及新圍亦在本月八至十日開放，官方昨早在指定地點派發三萬六千張門票。其中，中環軍營東門昨晨八時前，已有約七百人冒雨排隊，至十時許人龍一度伸延至近千人。九歲的陳小朋友昨晨六時與母親到場，取得八張昂船洲軍營門票，興奮指自己最想看到遼寧號。但解放軍駐港部隊發言人表示，持有昂船洲軍營參觀門券的市民，屆時只可參觀三艘屬艦。



據悉，駐港部隊已向各界發出邀請函，在本周五晚舉辦招待會，慶祝部隊進駐二十周年及遼寧號訪港，全國政協副主席董建華、梁振英、特首林鄭月娥、中聯辦主任張曉明皆會出席。