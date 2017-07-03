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﻿天雨兩翻車釀四傷

2017-07-03 列印
■私家車四輪朝天，車尾底部一度冒出白煙。
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　　本港昨日天雨路滑，西灣河及旺角一小時內，接連發生私家車及的士失控翻轉意外，兩宗意外共導致四人受傷，幸傷勢不嚴重，報警後全部傷者獲送院治理。兩宗意外原因警方仍調查中。

　　昨午約三時半，一名二十六歲姓溫女司機，駕駛一輛私家車，沿耀興道往筲箕灣駛至耀興道三十八號對開彎位時失控，撞一輛泊於路邊私家車後反彈路中四輪朝天，車尾底部一度冒出白煙。女司機手部受傷，自行爬出車廂。警方及消防接途人報警趕至，將傷者送院治理。

　　至下午四時許，一名七十歲姓陳男司機，駕駛一輛市區的士，載兩名四十五歲姓楊及五十二歲姓吳女乘客，沿西九龍走廊往大角咀駛至近塘尾道支路時，失控撞壆翻轉，意外中司機及兩名女乘客受傷。報警後三傷者送院。意外原因警方仍調查中。
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