昨午約三時半，一名二十六歲姓溫女司機，駕駛一輛私家車，沿耀興道往筲箕灣駛至耀興道三十八號對開彎位時失控，撞一輛泊於路邊私家車後反彈路中四輪朝天，車尾底部一度冒出白煙。女司機手部受傷，自行爬出車廂。警方及消防接途人報警趕至，將傷者送院治理。
至下午四時許，一名七十歲姓陳男司機，駕駛一輛市區的士，載兩名四十五歲姓楊及五十二歲姓吳女乘客，沿西九龍走廊往大角咀駛至近塘尾道支路時，失控撞壆翻轉，意外中司機及兩名女乘客受傷。報警後三傷者送院。意外原因警方仍調查中。
新任特首林鄭月娥履新第二日，整個下午走遍港九新界與市民接觸，聽取意見。林太首站到打鼓嶺竹園村，探望受蓮塘香園圍新口岸影響的村民，她指搬村對她有很大的啟發性，社會要進步，需要受影響的人犧牲或配合，否則就...
2017-07-03
中國最大型重型運載火箭長征五號遙二火箭，昨晚在文昌航天發射場發射升空，惟火箭飛行不久便出現異常，當局證實發射任務「失利」，專家將調查故障原因。 搭載「實踐十八號」衞星的長征五號遙二火箭昨晚七時二十三分在海南省文昌航天發射場發射升空，火箭點火後直奔天際，惟期間火箭出現異常。新華社報道，火箭飛行出現異常，發射任務失利，後續組織專家對故障原因進行調查分析。長征五號是中國新一代重型運載火箭，早於一九八六年展開前期論證，二○○一年五月國防科工委展開預先研究，五年後批准立項開發。首次長征五號火箭「遙一」去年十一月三日晚於文昌航天發射場成功發射。 按照當局原來計劃，若「遙二」成功...
2017-07-03
美國總統特朗普日前在社交網站發表人身攻擊言論，批評全國廣播公司兩名評論主持人，民主共和黨等人均對其言行強烈不滿；特朗普卻無意更改其「出位」作風，辯稱使用社交網站的確並非一般總統行徑，因為它是現代總統行事方式。 特朗普(見圖)就職後經常批評傳媒報道虛假新聞，他繼在社交網站twitter發文揶揄全國廣播公司評論節目《Morning Joe》女主持米卡整容，她與拍檔斯卡伯勒低智商、精神有問題後，再次發文批評米卡愚蠢得像石頭，該節目收視低微；又稱，「瘋子斯卡伯勒」、「笨蛋米卡」雖然並非壞人，但二人只聽命於電視台老闆，令節目變得不入流。 民主共和黨人促請特朗普收斂，特朗普卻無意更改其...
2017-07-03
據星島地產網報道，二手紛錄上車客市價承接個案，中原資深分區營業經理柳發利表示，馬鞍山新港城B座中層2室，面積348方呎，兩房間隔，議價後以528萬元易手，呎價15172元，新買家為上車客，購入單位作自...
2017-06-30
香港回歸二十周年中央給予香港的賀禮——債券通「北向通」今天正式開車！人民銀行、香港金管局昨聯合公告，為促進香港與內地債券市場共同發展，決定批准中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心、中央國債登記結算公司、銀行間市場清算公司，以及香港交易及結算公司、香港債務工具中央結算系統，在香港與內地開通債券通「北向通」，並於今日上線試運行。 這是繼滬港通和深港通以後，中港兩地再打通債券通的新渠道，為國際投資者進入全球第三大、規模達65.9萬億元的中國銀行間債券市場提供新通道。這是內地資本市場開放的一大步，也是助力內地債市國際化、人民幣國際化的里程碑。 人民銀行、金管局表示，目前...
2017-07-03
轉會市場於七月一日(周六)重開，去季歐聯爆冷殺入四強的法甲盟主摩納哥，成為列強「瓜分」對象。 摩納哥進攻中場貝拿度施華已被曼城撬走，中鋒謝明亦落實加盟馬賽。隨着轉會市場在周六重開，新一輪「瓜分」摩納哥的行動亦再次上演。當中十八歲前鋒基利安麥巴比，身價雖已飆升至逾一億鎊（約十億一千七百萬港元），但仍然吸引巴黎聖日耳門、皇馬，以至阿仙奴的垂青。 槍手除了關注麥巴比外，更感興趣是翼鋒湯馬士林馬。據報兵工廠首次三千一百萬鎊的報價已被摩納哥拒絕，但預料該隊會提價再求購。而防守中場泰莫爾巴卡約高，據悉已通過車路士的體測。另一位防守中場法賓奴泰華利斯，有傳將以三千五百二十萬鎊加盟曼聯。
2017-07-03
提到養生，很多人只聯想到食療，又或以為進補只適合在冬天進行，其實隨着都巿人對個人體質及膚質的關注度提升，養生美容療程亦愈來愈普及，如以中藥做面膜改善氣血，又或利用古法艾草球按面通淋巴，都在美容界掀起熱...
2017-07-03
陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）昨趁拍拖六周年紀念日拉埋天窗，Jason成功抱得美人歸甚為興奮，於宣讀誓詞前已心急地大呼「我願意」之餘，更與老婆化身接吻魚，多次應要求咀嘴！本報記者 ...
2017-07-03
新任特首林鄭月娥在履新第二天，先後到北區、紅磡及中區探訪市民，直接交流，聽取他們的心聲，這不是親民公關咁簡單，而是讓政府高層有機會親身體會市民面對的問題，掌握第一手民情和意見，以協助政府構思更完善的對應政策，以貼近市民的需要。不單止特首要經常落區，其他問責局長也須多走入社群，了解民情，令施政更加到位。 林鄭月娥的公務員歷練，證明她是一名能幹和有心的公僕，也敢於創新，現在她更上一層樓，成為本港新一任的特首，需要全盤掌握社會的脈搏，以更廣闊的視野，處理各項政策問題。站在更高層次，她在就職第二天不忘親身走到基層之中，不止給市民打氣，也為了更好地了解市民的所思所想。 特區政府各政策...
2017-07-03
今季賽馬投注額甚為理想，勢可打破歷來紀錄，此跟馬會與海外賽馬組織攜手合作，推出了「匯合彩池」有直接關係。以上周六為例，匯合彩池帶來的投注額便超過一億三千萬港元。為令匯合彩池可持續增長，以及滿足海外客戶需要，馬會目前正研究推出外國大行其道玩法「二重彩」或「指定連贏」（即Exacta）玩法，如果落實推出，香港馬迷亦將受惠。 所謂「指定連贏」，就是投注人需要買中一場賽事中順序跑第一和第二名馬匹，由於需要指定名次，非如連贏彩池般不分先後，中彩難度提高，派彩亦自然較連贏彩池高大約至少百分之六十至三倍以上。在一場有一匹一面倒大熱門的場合，大熱門拖任何一駒的連贏位都乏味，但如果投注「指定...
2017-07-03