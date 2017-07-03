﻿香港思貝禮國際學校 採主題式教學

在英國有逾四百年歷史、曾培育著名生物學家達爾文的思貝禮學校，繼在泰國曼谷開設分校後，明年亦將於本港開辦香港思貝禮國際學校（Shrewsbury International



School Hong Kong，下稱思貝禮），以英國課程為框架，設幼兒班至小學課程，採用主題式教學。畢業生銜接英國姊妹學校會有優勢，校方亦於高小開始了解家長及學生的升學意向，協助他們選擇合適的本地或海外中學。文：林愛娜



思貝禮兩年前獲教育局批地，在將軍澳興建國際小學，設有幼兒班、預備班及第一班至第六班。校長Ben Keeling表示，最初與教育局商議開校事宜時，因應本港國際小學學額不足，加上校舍所限，故只專注辦小學課程，以提供更高質素教育。



設升學支援 赴英升中佔優



沒有中學結龍優勢，Keeling反覺得是好事，因為很多選擇「一條龍」學校的家長，大多認為子女三歲入學後便不用再為升學煩惱，往往未能留意中學課程是否配合孩子的學習表現。他表示，英國的高中課程主要分為國際文憑課程（IB）及高考（A-Level）課程，他認為IB適合性格主動、閱讀及寫作能力較佳的學生；若學生在專科，如數學、科學等表現較好，則適合A-Level課程，「每名學生的成長發展都不同，家長不可能在子女三歲時預知他們的能力。」



為了讓學生及早為升中作準備，思貝禮會跟第四班的學生家長舉行家庭會議，根據學生的能力和興趣，商討升中前路，提供個別升學支援。Keeling表示，校方會到訪本港其他國際學校，了解他們的收生情況，期望助家長選校時可更順利。如果學生有意到英國思貝禮升學，更有一定優勢，「本校學生同樣要經過面試和筆試等程序，但若校內成績符合要求，可獲得有條件取錄（conditional offer）。」



全日學前班 發展七大領域



除小學部外，思貝禮亦有開辦學前教育，更是較少有的全日制幼兒班（Nursery）和預備班（Reception）。Keeling指，本港雙職父母多，加上工時普遍較長，對全日制學前班需求較大，「我們會給予學生全面照顧，讓家長無後顧之憂。」



課程方面，該校將以英國課程為框架，幼兒班及預備班參考「兒童啟蒙階段學習綱要」（Early Years Foundation Stage，簡稱EYFS），涵蓋讀寫能力、數學、溝通、體能活動及社交等七大幼兒學習與發展領域，採用主題式活動教學，融合各科知識。以主題「幫助我們的人」為例，學生會閱讀與警察、醫生、獸醫及清潔工等職業相關的圖書，了解其工作性質，並進行角色扮演活動；又會寫信給相關人員，讓學生練習寫作之餘，更可學習向幫助他們的人表達感恩。學生又會通過醫院候診室、警察制服等圖畫，認識基本數學概念，包括數算候診室裏病人人數、認讀警察制服上的警員編號等，「每個主題亦設有戶外參觀活動，包括消防局、警署等，與社區連結。」