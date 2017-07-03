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﻿蛙人尋失蹤車長無果

2017-07-03 列印
　　警方及消防多艘水警輪、小艇及蛙人，昨晨約九時，繼續在青衣東北公園對開海面，搜索前日早泳時，被急流沖走失蹤的五十三歲九巴車長冼光明。其家人及部份同事更租船出海搜索，但至昨晚入黑，事主失蹤逾三十六小時，仍未有發現，恐已凶多吉少。冼任職夜更車長，前日早上七時許，與三名同事在東北公園對開早泳，但落水十多分鐘後遇急流被沖走失蹤。
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