﻿50億教育撥款 頭炮料 速過立會

特首林鄭月娥昨天正式上班，中午即與傳媒高層會面，闡釋她優先改善教育等措施。行政會議今早將審議增撥五十億元經常開支，用於增設中小學常額教師數目、改善教學環境，以及資助學生修讀自資學士課程等，她明天會在立法會特首答問大會上作出公佈。林鄭月娥形容教育界反應正面，相信立法會能以歷史性高速度審議相關撥款申請，趕及在立法會休會前通過。



林鄭月娥昨早抵達特首辦時表示，未來五年要帶領香港再創輝煌：「我係第一責任人，感覺到好任重道遠。」林太中午與傳媒高層會面，表明要優先改善教育，部份措施會在今年八、九月落實執行，有迫切性。被問及五十億元教育開支撥款申請會否優先在財委會審議，她指本年度立法會財委會連同加開會議，只剩下兩、三次，不排除以「先易後難」方式處理，相信五十億元撥款申請能以歷史性速度通過財委會。



研推非市價「首置單位」



消息指，新增的教育開支預計涉及約四十億元，包括中小學增加三千二百個常額學位教師教席，令各班級的教師比例增加零點一，即小學每班有一點六名教師、初中有一點八名、高中有二點一名，另為每間中小學設立一名特殊教育需要統籌主任，以及每月資助兩萬多元聘請資訊科技人員，並向每名修讀政府認可四年制自資學士學位課程的學生提供每年三萬元資助。



新政府的房屋政策備受關注。林太表示，現時月入八萬元的中產仍難以置業，政府會努力拓展土地建屋，同時考慮推出「首置單位」，定價會與市場脫鈎，但買賣將設更多限制，令有意置業人士重拾希望。



取消積金對沖 補貼可加碼



至於林太曾提及香港「三座大山」，包括強積金對沖、港鐵票價及領展。她明言，上屆政府急於推出取消對沖方案，難以執行，她要求勞福局局長羅致光重新研究，又說若補貼僱主的七十九億元不夠，政府可增加支出至八十億，甚至一百億也可，但不希望此舉引起道德風險，即僱主因政府補貼遣散費而解僱員工。



港鐵票價方面，她說，曾與港鐵主席馬時亨商討如何利用政府收取港鐵的股息，津貼乘客長途車資，而馬時亨對此表示歡迎。在領展問題上，她指當局曾不批領展售停車場，政府會要求領展多盡社會責任，但形容「無乜（舉措）揸手」，因領展作為商業機構，政府沒有太多可做，只能透過政府行為，例如多建街市，回應市民的需求。