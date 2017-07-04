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﻿研「公民廣場」重新開放

2017-07-04 列印
■俗稱「公民廣場」的政府總部外東翼前地，自二○一四年中起被圍封。
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　　俗稱「公民廣場」的政府總部外東翼前地，自二○一四年中起被圍封至今。新任特首林鄭月娥昨日明言，此事關乎行政機關的尊嚴問題，政府官員理應可堂堂正正穿梭立法會與政府總部，表明會積極檢視重開「公民廣場」的可行性。

　　林太表示，有關問題關乎「行政機關dignity（尊嚴）」，質疑為何該位置要長期落閘，政府官員理應可堂堂正正穿梭立法會與政府總部。她舉例，終審法院外亦容許自由出入，又說關閉東翼前地觀感上「唔好睇」。

　　她強調，保安問題一定可以處理，並已委任特首辦主任，積極檢視重開的可行性。
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