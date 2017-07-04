﻿慶祝香港回歸二十周年暨第五屆政府就職典禮講話 國家主席習近平致辭全文

同胞們，朋友們：今天，我們懷着喜悅的心情，在這裏隆重集會，慶祝香港回歸祖國二十周年，舉行香港特別行政區第五屆政府就職典禮。



首先，我代表中央政府和全國各族人民，向全體香港居民，致以誠摯的問候！向新就任的香港特別行政區第五任行政長官林鄭月娥女士，向香港特別行政區第五屆政府主要官員、行政會議成員，表示熱烈的祝賀！向所有關心支持香港的海內外同胞和國際友人，表示衷心的感謝！



此時此刻，站在經過歲月洗禮、發生滄桑巨變的香江之濱，我們撫今追昔，感慨萬千。



香港的命運從來同祖國緊密相連。近代以後，由於封建統治腐敗、國力衰弱，中華民族陷入深重苦難。十九世紀四十年代初，區區一萬多英國遠征軍的入侵，竟然迫使有八十萬軍隊的清朝政府割地賠款、割讓香港島。鴉片戰爭之後，中國更是一次次被領土幅員和人口規模都遠遠不如自己的國家打敗，九龍、「新界」也在那個時候被迫離開了祖國懷抱。那時的中國歷史，寫滿了民族的屈辱和人民的悲痛。只有當中國共產黨領導中國人民經過艱苦卓絕的奮鬥贏得民族獨立和解放、建立新中國之後，中國人民才真正站立起來，並探索開闢出一條中國特色社會主義光明道路。上世紀七十年代末以來，我們進行改革開放，經過近四十年努力，開創了中華民族發展嶄新局面。



「一國兩制」取得成功



在改革開放的歷史條件和時代背景下，鄧小平先生提出了「一國兩制」偉大構想，並以此為指引，通過同英國的外交談判，順利解決了歷史遺留的香港問題。二十年前的今天，香港回到祖國的懷抱，洗刷了民族百年恥辱，完成了實現祖國完全統一的重要一步。香港回歸祖國是彪炳中華民族史冊的千秋功業，香港從此走上同祖國共同發展、永不分離的寬廣道路。



同胞們、朋友們！斗轉星移，歲月如梭。香港已經回歸祖國二十年。依照中國的傳統，男子二十謂之弱冠，今天就是香港特別行政區的成年禮，正所謂「如竹苞矣，如松茂矣」。回首香港特別行政區的成長歷程，我們可以自豪地說，二十年來，香港依託祖國、面向世界、益以新創，不斷塑造自己的現代化風貌，「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世公認的成功。



回到祖國懷抱的香港已經融入中華民族偉大復興的壯闊征程。作為直轄於中央政府的一個特別行政區，香港從回歸之日起，重新納入國家治理體系。中央政府依照憲法和香港特別行政區《基本法》對香港實行管治，與之相應的特別行政區制度和體制得以確立。香港同祖國內地的聯繫愈來愈緊密，交流合作愈來愈深化。香港各界人士積極投身國家改革開放和現代化建設，作出獨特而重要的貢獻。香港同胞對國家發展和民族復興的信心不斷增強，同內地人民共享偉大祖國的尊嚴和榮耀。



中央貫徹方針堅定不移



回到祖國懷抱的香港繼續保持繁榮穩定。回歸後，香港自身特色和優勢得以保持，中西合璧的風采浪漫依然，活力之都的魅力更勝往昔。在「一國兩制」之下，香港原有資本主義制度和生活方式保持不變，法律基本不變。香港同胞當家作主，自行管理特別行政區自治範圍內事務，香港居民享有比歷史上任何時候都更廣泛的民主權利和自由。香港抵禦了亞洲金融危機、非典疫情、國際金融危機的衝擊，鞏固了國際金融、航運、貿易中心地位，繼續被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體和最具競爭力的地區之一。香港各項事業取得長足進步，對外交往日益活躍，國際影響進一步擴大。



實踐充份證明，「一國兩制」是歷史遺留的香港問題的最佳解決方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，是行得通、辦得到、得人心的。



同胞們、朋友們！「一國兩制」是中國的一個偉大創舉，是中國為國際社會解決類似問題提供的一個新思路新方案，是中華民族為世界和平與發展作出的新貢獻，凝結了海納百川、有容乃大的中國智慧。堅持「一國兩制」方針，深入推進「一國兩制」實踐，符合香港居民利益，符合香港繁榮穩定實際需要，符合國家根本利益，符合全國人民共同意願。因此，我明確講過，中央貫徹「一國兩制」方針堅持兩點，一是堅定不移，不會變、不動搖；二是全面準確，確保「一國兩制」在香港的實踐不走樣、不變形，始終沿着正確方向前進。



準確把握「一國」和「兩制」關係



作為一項前無古人的開創性事業，「一國兩制」需要在實踐中不斷探索。當前，「一國兩制」在香港的實踐遇到一些新情況新問題。香港維護國家主權、安全、發展利益的制度還需完善，對國家歷史、民族文化的教育宣傳有待加強，社會在一些重大政治法律問題上還缺乏共識，經濟發展也面臨不少挑戰，傳統優勢相對減弱，新的經濟增長點尚未形成，住房等民生問題比較突出。解決這些問題，滿足香港居民對美好生活的期待，繼續推動香港各項事業向前發展，歸根到柢是要堅守方向、踩實步伐，全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針。借此機會，我對今後更好在香港落實「一國兩制」談幾點意見。



第一，始終準確把握「一國」和「兩制」的關係。「一國」是根，根深才能葉茂；「一國」是本，本固才能枝榮。「一國兩制」的提出首先是為了實現和維護國家統一。在中英談判時期，我們旗幟鮮明提出主權問題不容討論。香港回歸後，我們更要堅定維護國家主權、安全、發展利益。在具體實踐中，必須牢固樹立「一國」意識，堅守「一國」原則，正確處理特別行政區和中央的關係。任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區《基本法》權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。與此同時，在「一國」的基礎之上，「兩制」的關係應該也完全可以做到和諧相處、相互促進。要把堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護中央權力和保障香港特別行政區高度自治權、發揮祖國內地堅強後盾作用和提高香港自身競爭力有機結合起來，任何時候都不能偏廢。只有這樣，「一國兩制」這艘航船才能劈波斬浪、行穩致遠。



第二，始終依照憲法和《基本法》辦事。回歸完成了香港憲制秩序的巨大轉變，中華人民共和國憲法和香港特別行政區《基本法》共同構成香港特別行政區的憲制基礎。憲法是國家根本大法，是全國各族人民共同意志的體現，是特別行政區制度的法律淵源。《基本法》是根據憲法制定的基本法律，規定了在香港特別行政區實行的制度和政策，是「一國兩制」方針的法律化、制度化，為「一國兩制」在香港特別行政區的實踐提供了法律保障。在落實憲法和《基本法》確定的憲制秩序時，要把中央依法行使權力和特別行政區履行主體責任有機結合起來；要完善與《基本法》實施相關的制度和機制；要加強香港社會特別是公職人員和青少年的憲法和《基本法》宣傳教育。這些都是「一國兩制」實踐的必然要求，也是全面推進依法治國和維護香港法治的應有之義。



「蘇州過後無艇搭」



第三，始終聚焦發展這個第一要務。發展是永恒的主題，是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙。「一國兩制」構想提出的目的，一方面是以和平的方式對香港恢復行使主權，另一方面就是為了促進香港發展，保持香港國際金融、航運、貿易中心地位。當前，發展的任務更應聚焦。少年希望快樂成長，青年希望施展才能，壯年希望事業有成，長者希望安度晚年，這都需要通過發展來實現。香港背靠祖國、面向世界，有着許多有利發展條件和獨特競爭優勢。特別是這些年國家的持續快速發展為香港發展提供了難得機遇、不竭動力、廣闊空間。香港俗語講，「蘇州過後無艇搭」，大家一定要珍惜機遇、抓住機遇，把主要精力集中到搞建設、謀發展上來。



第四，始終維護和諧穩定的社會環境。「一國兩制」包含了中華文化中的和合理念，體現的一個重要精神就是求大同、存大異。香港是一個多元社會，對一些具體問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，但如果陷入「泛政治化」的漩渦，人為製造對立、對抗，那就不僅於事無補，而且會嚴重阻礙經濟社會發展。只有凡事都著眼大局，理性溝通，凝聚共識，才能逐步解決問題。從中央來說，只要愛國愛港，誠心誠意擁護「一國兩制」方針和香港特別行政區《基本法》，不論持甚麼政見或主張，我們都願意與之溝通。「和氣致祥，乖氣致異」。香港雖有不錯的家底，但在全球經濟格局深度調整、國際競爭日趨激烈的背景下，也面臨很大的挑戰，經不起折騰，經不起內耗。只有團結起來、和衷共濟，才能把香港這個共同家園建設好。



同胞們、朋友們！當前，我國正處在全面建成小康社會決勝階段，全國各族人民正在為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而團結奮鬥。不斷推進「一國兩制」在香港的成功實踐，是中國夢的重要組成部分。群之所為事無不成，眾之所舉業無不勝。我們既要把實行社會主義制度的內地建設好，也要把實行資本主義制度的香港建設好。我們要有這個信心！



團結奮鬥再譜新篇章



今天，新一屆特別行政區政府正式成立了，責任重大，使命光榮。未來五年，希望特別行政區政府廣泛團結社會各界，全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，紮紮實實做好各項工作。要與時俱進、積極作為，不斷提高政府管治水平；要凝神聚力、發揮所長，開闢香港經濟發展新天地；要以人為本、紓困解難，着力解決市民關注的經濟民生方面的突出問題，切實提高民眾獲得感和幸福感；要注重教育、加強引導，着力加強對青少年的愛國主義教育，關心、支持、幫助青少年健康成長。



中央政府將一如既往支持行政長官和特別行政區政府依法施政；支持香港發展經濟、改善民生；支持香港在推進「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設、人民幣國際化等重大發展戰略中發揮優勢和作用。中央有關部門還將積極研究出台便利香港同胞在內地學習、就業、生活的具體措施，為香港同胞到廣闊的祖國內地發展提供更多機會，使大家能夠在服務國家的同時實現自身更好發展，創造更加美好的生活。



我堅信，有偉大祖國作為堅強後盾，有中央政府和內地人民的大力支持，有回歸二十年積累的豐富經驗和夯實的發展基礎，有香港特別行政區政府和社會各界人士的團結奮鬥，「一國兩制」在香港的實踐一定能夠再譜新篇章，香港一定能夠再創新輝煌！



謝謝大家。