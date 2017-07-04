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﻿立法會回顧展 展出珍貴紀念品

2017-07-04 列印
■梁君彥（右）及陳維安介紹「回顧與展望」展覽，圖為哈薩克司法代表團送出的傳統法官長袍。
■展覽展出多項具歷史價值的珍貴文本。
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　　為慶祝本港特區成立二十周年，立法會即日起至本月底舉行「回顧與展望」展覽，於立法會圖書館和地下大堂展出多項具歷史價值的照片、物品等，當中更包括《香港回歸條例》等珍貴文本。

　　除立法會內部物件外，展覽又展示一系列來自世界各地的珍藏，包括由外交立法或司法機關送贈予立法會的紀念品，如哈薩克司法代表團送出的傳統法官長袍、最高人民法院於一二年所送的仿製「朕匜」等，極具特色。立法會主席梁君彥指，冀藉展覽讓市民能親身接觸有關物品，加深社會對立法會工作的認識。

　　此外，消防處下月六日將舉行開放日，讓市民參觀將軍澳消防及救護學院，以便大眾了解消防處的工作和人員培訓。六千多張門票將於本周六在上環、黃大仙、沙田消防局及將軍澳消防及救護學院免費派發。

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