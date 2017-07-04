美股中段升165點
50億教育撥款 頭炮料 速過立會
特首林鄭月娥昨天正式上班，中午即與傳媒高層會面，闡釋她優先改善教育等措施。行政會議今早將審議增撥五十億元經常開支，用於增設中小學常額教師數目、改善教學環境，以及資助學生修讀自資學士課程等，她明天會在立...
2017-07-04
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長江水位續漲 華南形成洪峰
華南地區近日持續暴雨，長江更形成今年首個洪峰。長江幹流城陵磯至大通江段水位全部超越警戒線，長江防汛抗旱總指揮部啟動防汛二級應急響應，而南京亦受長江上游來水影響，昨晨潮位升至警戒水平，當局預計水位將持續...
2017-07-04
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恤髮穿西裝小狗變「總統」
美國紐約州二十三歲大學生朗茲，兩年前開始為愛犬格里夫設計造型，然後拍照上載Instagram。朗茲早前發現格里夫與總統特朗普甚為相似，表情更是唯肖唯妙，於是替牠梳理頭毛、配戴小型假髮，再用定型噴霧塑造出特朗普招牌髮型，再替其穿着西裝拍照。結果「特朗狗」照片為格里夫吸納逾九千名Instagram粉絲。雖然有網民批評她要汪星人着西裝十分殘忍；但朗茲強調，格里夫自已樂於接受不同造型。
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罕有頂層複式 又一居柔亮雅廳休閒寫意
又一居貴為又一村的指標屋苑之一，居住環境舒適，旺中帶靜，配套設施完善。今次走訪的放售盤為又一居罕有的頂層複式單位，實用面積1311方呎，4房連2套房間隔，最新叫價為2900萬元。 又一居於19...
2017-07-04
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油價八連升利好能源股 杜指半日市升129點
在國慶假期前夕，美股周一半日市，早段在淡靜交投中個別發展，杜指曾升近200點，見21548點，創日內新高；納指則反覆偏軟。國際油價連升八個交易日，利好能源股，花旗、摩通、高盛等銀行股繼續受惠上周聯儲局出爐的壓力測試結果，表現向好。 杜瓊斯工業平均指數其後見21537.45點，較上周五升187.82點；納斯達克指數見6117.02點，跌23.36點。滙控美國預託證價格曾見73.6港元，較香港收市價升0.05港元；中移動美國預託證價格曾見83.1港 元，較香港收市價升0.25港元。 今晨一時，杜指收報21479點，升129點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見7...
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德國贏運 魔咒難除 沉重的桂冠
周日洲際國家盃決賽，德國1:0小勝智利首度封王，隊長達斯拿同時獲選最佳球員，射手迪姆華拿等人更包辦金、銀、銅靴，為下年衛冕世界盃打下強心針。可是歷屆洲際盃得主翌年均在世界盃失利，加上球隊今仗全場捱打，僅把握智利犯錯捧盃，而達斯拿又被指名不副實，德軍奪冠福禍難料。 德國今仗受制於智利的全場緊迫踢法，控球率僅得三十四個巴仙，八次攻門亦遠遜對手的廿二次，僅靠把握智利防守中場馬些路戴亞斯上半場於禁區頂盤扭失手的錯誤，射手迪姆華拿截到皮球，再傳予無人看管的史甸度射入空門，首度捧走洲際盃。 然而球隊除了在四強4:1大勝墨西哥外，其餘四仗表現均未見霸氣，加上只收錄入球和助攻各一的...
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澳洲雪梨 覓食新陣營
澳洲是個美食天堂，除有大量天然鮮味食材，美食陣營更是多不勝數，每次到訪總能找到舒適味美的嚐味新目標，好像這趟來到新南威爾士州首府雪梨（Sydney），便嚐透了海、陸、空三路覓食方程式，帶來一趟獨特的味...
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保母「一對一」 兩架七人車 黎姿湊囡囡買零食好大陣仗
45歲嘅「愛美神」凍齡索媽黎姿(現名黎珈而)，退出娛樂圈9年，除相夫教女外，今年仲成功將弟弟黎嬰打造嘅醫學美容王國上市，靚太身家跳升至5、6億。日前下午，幾忙都堅持湊囡嘅黎姿，帶三個寶貝女去中環ifc...
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社論——航母熱潮掀中港互動
香港回歸祖國二十年，慶祝活動停不了，中國第一艘航空母艦遼寧號正南下來港，將於周六、日開放給市民登艦參觀，掀起一股航母熱潮。昨天烏雲密佈，下了幾場雨，仍然無阻大批市民踴躍到三個解放軍營地外排隊，不少人通宵等候，只希望取得一張珍貴門票，登上遼寧號，一睹中國最強軍艦的風釆。這類增進港人了解中國最新發展的活動，多多益善，除了由內地組織在港舉行，也應讓港人有機會往內地參觀一些難得一見的設施。 內地一向重視與香港的互動，無論取得任何成就，都第一時間向香港人推介，例如中國健兒在奧運會取得驕人成績，金牌運動員都以香港作為全國巡訪的第一站。中國首次載人太空船成功征空，第一位太空人楊利偉亦先來...
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朱絲馬跡——南華落班 未必為錢
洪祖杭、余潤興、何世柱、胡寶星、林建岳、許晉奎、張廣勇等名人都是馬主，他們同時亦有第三個身分，全都是跟歷史悠久的南華體育會有關，包括董事、執行委員會會員或前足球部主任。他們不少季內都曾拉過頭馬，洪祖杭的「佳龍駒」更成為四歲三冠王，夠厲害吧！但南華體育會方面，尤其是足球隊的情況就不太理想，球隊史無前例地自降甲組作賽，在香港足球圈中引起一個極大的震盪。 事件發生了個多月，最多的消息是關於前足球部主任張廣勇，有矛頭指向他未支付最後一期的贊助費用，南華會因而決定不再與他合作，但同時又不願意與其他人合作，最終這支百年名牌便脫離了頂級聯賽行列。不過，南華會由出事至今，只發布過一份新聞公...
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