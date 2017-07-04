 Advertisement
  • 2017年7月4日 星期二
  • 28º
  • 84%
熱門： 習近平回歸虐打女童中英聯合聲明球場失勞

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升165點

2017-07-04 列印
　　美國股市本周首個交易日個別發展，杜指中段報二一五一五點，升一六五點；納指則報六一二一點，跌十九點。滙控美國預託證券價格中段見七十三點七三港元，跌零點一八港元；中移動則見八十二點九三港元，跌零點○八港元。紐約期油則報每桶四十六點七五美元，升零點七一美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd