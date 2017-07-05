﻿開漏藥令鄧桂思肝衰竭 醫管局報告揭露 兩醫生快診肇禍

聯合醫院開漏藥事件，引致四十三歲女病人鄧桂思今年四月急性肝衰竭並兩度急換肝，其情況目前仍然危殆。醫管局公佈事件調查結果，發現兩名涉事醫生診症時都知道鄧桂思為乙肝帶菌者，但未有處方預防性抗病毒藥物；報告指，兩名醫生警覺度不足，養成盡快完成大量診症工作的心態，增加了忽略重要資料的風險。有病人組織促請當局解釋將如何懲處犯錯醫生，以提高阻嚇性。



醫管局調查委員會發表報告，港大內科講座教授陳德茂表示，發現兩名涉事聯合醫院醫生為鄧桂思診症過程中，肯定曾察覺電腦系統彈出提示畫面，指鄧是乙肝帶菌者，二人所撰寫的診症紀錄亦有提及鄧是乙肝帶菌者；但是兩人處方高劑量類固醇以醫治鄧的腎病時，沒有如以往般處方預防性抗病毒藥物，以預防乙型肝炎。報告認為兩醫生警覺度不足。



陳德茂續指，接觸過兩名醫生，並按以往臨牀經驗反映，前線醫生面對大量病人和臨牀工作，已養成習慣，都會盡快完成每名病人的診症過程。委員會推斷這種盡快處理臨牀工作的心態，可能增加醫生作臨牀決定時忽略或無充份考慮重要資料的風險。



調查委員會成員劉少懷指，聯合醫院發現開漏藥後的反應緩慢，醫院與病人家屬溝通，以及醫生與醫生溝通亦出現問題，認為部門主管傾向依賴更高層作出決定。雖然早於四月初已發現開漏藥，惟四月五日至十九日自行調查期間進度緩慢，延至同月二十日始通知該院行政總監，翌日才呈報醫管局，反映現有機制就醫療風險事件類別定義不清晰，公佈醫療事故的時間及方式亦沒有清晰規定。



人事處分否 醫管局跟進



被問到醫管局會將事件轉交醫委會跟進，以及兩名涉事醫生會否被處分，劉少懷僅指醫管局有「人事機制」處理，醫生的情況留待聯合醫院交代，他指兩名涉事醫生目前仍在聯合醫院上班。食衞局局長陳肇始昨日就事件回應，會與醫管局跟進改善措施，如證實有需要處分涉事醫生，醫管局會跟進。



關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指，憑報告難判斷醫生是否涉及疏忽職守，但他認為事件涉及個別醫生專業責任問題及整體人手短缺，兩者都不可忽視，促當局一併處理，並清楚交代有關懲處機制，以提高阻嚇性。公民黨立法會議員郭家麒則對報告感失望，指當局未有交代對涉事員工的懲處，有欠公允，認為報告只是為醫管局及聯合醫院高層卸責，促陳肇始盡快檢討醫管局架構。



